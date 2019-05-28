В Малайзии умер последний самец суматранского носорога

Новости экологии: В неволе осталась одна самка, остальные носороги разбросаны по Суматре и Борнео.

Попытки вывести потомство оканчивались неудачей последние восемь лет.

Малайзийское издание New Straits Times сообщило о смерти последнего известного самца суматранского носорога в стране.

Умершего самца звали Там. Его поймали в 2008 году, когда он забрел на территорию плантации масличных пальм. Его перевели в заповедник Табин, находящийся в штате Сабах. Смотрители пытались скрестить его с двумя самками: Пунтунгу, которую поймали в 2011 году, и Иман, пойманной в 2014-м. По словам зоологов, Пунтунгу не смогла родить из-за травм, которые она получила при спаривании в дикой природе. Иман оказалась бесплодной из-за кист и миом в репродуктивных путях, которые появляются у самок этого вида при длительном отсутствии половых контактов. Их образование — одна из главных причин снижения популяции суматранских носорогов, не считая охоты. Пунтунгу усыпили в 2017-м из-за распространения рака. Теперь, когда умер Там, Иман остается последним представителем вымирающего вида в заповеднике Малайзии.

Сотрудники заповедника сообщили, что ухудшение состояния Тама началось в апреле: тогда у него снизился аппетит. Анализ мочи показал, что нарушилась работа почек. Зоологи подозревали, что и другие органы животного перестали функционировать исправно. Точную причину смерти назовут после вскрытия. Специалисты говорят, что Таму шел третий десяток, а максимальная продолжительность жизни носорогов этого вида достигает 40 лет. Геном Тама сохранили на случай появления технологий искусственного оплодотворения.

По оценкам экспертов, в мире осталось около 80 представителей суматранского носорога. Большая часть из них находится на островах Суматра и Калимантан. В 2018 году ряд природоохранных организаций, среди которых — общество National Geographic и Всемирный фонд дикой природы, — организовали программу по спасению суматранских носорогов. Благодаря ей удалось поймать самку, которую назвали Паху. Ее перевели в питомник на острове Борнео. Осмотр показал, что она здорова и способна выносить потомство. Зоологи надеются, что в ближайшее время удастся найти самца, чтобы появился шанс предотвратить полное вымирание вида.

В прошлом году умер Судан — последний самец северных белых носорогов (вымирающий подвид носорогов). На планете осталось всего два представителя подвида: дочка Судана — Наджин — и его внучка Фату. Единственная надежда на спасение — искусственное оплодотворение.