Руководитель МОН призывает школы отказаться от воздушных шаров на выпускном

Новости экологии: Лилия Гриневич назвала 5 причин отказа от воздушных шариков.

Министр образования и науки Лилия Гриневич призвала присоединиться к флешмобу #ековипускний и отказаться от воздушных шариков на последнем звонке.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я сама об этом раньше не думала, но UAnimals привлекли мое внимание: ежегодно в конце учебного года мы выпускаем в небо воздушные шарики, которые загрязняют наши водоемы, вредят животным и планете в целом. Я делюсь сама и призываю всех вас присоединиться к флешмобу #ековипускний. Его суть – отказаться от использования воздушных шаров во время праздников в школах, а также сделать пост и рассказать о 5 причинах, почему другим выпускникам, директорам, учителям и учреждениям стоит это сделать", – сказала Гриневич.

Руководитель МОН назвала такие 5 причин отказа от воздушных шариков:

Воздушные шарики могут преодолеть расстояние в тысячи километров, загрязняя самые отдаленные и нетронутые уголки нашей страны;

Срок разложения шариков – от 4 лет, а капроновых лент – более 100 лет. Этого достаточно, чтобы навредить животным, которых очень привлекает яркая окраска шариков. В результате птицы часто запутываются в лентах и не могут больше летать, а наземные животные глотают остатки шаров.

Многие животные не способны отличить еду от мусора, поэтому они могут случайно проглотить предметы, которые нанесут им вред. Когда животное проглатывает воздушный шарик, он может блокировать его кишечный тракт и привести к смерти.

Латексные шарики загрязняют реки и опасны прежде всего для животных, а вот изделия из фольги могут привести к отключению электроэнергии и спровоцированных искрой пожаров.

Учитывая эти последствия, в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством.

Как альтернативу шарикам, министр предложила выпускным классам посадить дерево с именной табличкой или установить скамейку в парке возле школы.