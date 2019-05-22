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Гриневич пока не определилась, будет ли идти на выборы в Раду

Гриневич пока не определилась, будет ли идти на выборы в Раду
14:30 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич не исключает, что решит принять участие в выборах в Верховную Раду, но окончательного решения не приняла.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что продолжит работу на должности в переходной период, но пока не решила, будет ли принимать участие в парламентских выборах в Украине.

Гриневич отметила, что сейчас лето и настал "горячий период", поэтому в отпуск она идти не собирается, а намерена продолжить работу. По ее словам, правительство может измениться только тогда, когда коалиция в парламенте предложит новый состав.

Она рассматривает возможность участия в выборах в Верховную Раду для того, чтобы продолжать "Новую украинскую школу". По ее словам, Министерство образования Украины разработало ряд инициатив и законов, поэтому она не исключает, что примет решение идти на выборы.

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Гриневич рассказала, что команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского никаких консультаций с ней не проводила. На вопрос журналистов о готовности возглавить Министерство образования Украины в новом правительстве, она заявила, что это будет зависеть от того, как команда нового президента Украины видит развитие науки и образования в стране. По ее мнению, для того чтобы сотрудничать, нужно иметь совместную платформу и видение изменений.

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Выборы в парламент, Лилия Гриневич, Новое правительство, Министр образования Украины.
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