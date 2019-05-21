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Бесплатное обучение в Украине: В 2019 году 70% студентов попадут на госзаказ

Бесплатное обучение в Украине: В 2019 году 70% студентов попадут на госзаказ
10:53 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: www.048.ua

Новости Украины: В Министерстве экономического развития согласовали объемы образовательного заказа в рамках подготовки будущих специалистов в 2019 году.

Как сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, 16 мая были согласованы нормы, при которых студенты смогут получить образование за счет государства.

Обсуждение вопросов об объемах госзаказа провели во время совещания с участием Министра ведомства Степана Кубива. В результате обсуждения были согласованы объемы госзаказа будут сформированы соответственно с предложенным списком отраслей знаний, предложенных Министерством образования. В то же время, как сообщает пресс-служба ведомства, стипендии смогут получить 70% студентов.

Глава Минэкономразвития заявил, что государство несет прямую ответственность за эффективное распределение госсредств на обучение студентов в соответствии с требованиями современного общества относительно качества кадров и популярности специальностей. "Мы должны продолжить практику запрета перераспределения госзаказа между отраслями на более низких уровнях, в частности, на местах, кроме тех случаев, предусмотренных законодательством Украины", - добавил Степан Кубив.

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В результате на совещании утвердили, что в 2019 году примут следующие принципы формирования объемов госзаказа: увеличение объемов подготовки на уровне "младший специалист" практически по всем специальностям, кроме специальностей "Журналистика", "Математика и статистика", "Информационные технологии" и "Сфера обслуживания". Больше "бесплатников" станет среди бакалавров на специальностях "Образование/Педагогика", "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Автоматизация и приборостроение", "Аграрные науки и продовольствие" и др.

Также нетронутым останется количество государственных заказов на магистров по специальностях "Военные науки, нацбезопасность. безопасность границы", "Цивильная безопасность", "Публичное управление и администрирование". Правительство оставило без госзаказа заочников по специальности "Право".

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Студенты, Экономика, Абитуриенты, Развитие, Образование, Госзаказ, Специальность, Право, Министерство, Объем, Бакалавр, Магистр, ВНЗ.
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