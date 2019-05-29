В Луцком зоопарке выхаживают 4-дневного ежонка

Новости экологии: Как сообщила директор Луцкого зоопарка Людмила Денисенко, ежонок появился у них в прошлую субботу, 25 мая.

Сейчас ежонку 4-й день от рождения и он чувствует себя прекрасно.

В Луцком зоопарке сотрудники выхаживают 4-дневного ежонка, который был найден без матери.

Беспомощную слепую зверушку принесли люди, которые увидели семью ежей в котловане, который рыли под строительство. К сожалению, спасти удалось лишь одного ежонка из потомства.

"В Луцком зоопарке слепой ежонок – под круглосуточным наблюдением",- рассказывает Денисенко.

"Его положили под инфракрасную лампу, ведь он без мамы и ему нужно тепло. Кормят его каждые три часа заменителем молока для животных. Начинали с 0,1 мл, а сейчас животное уже выпивает 0,9 мл за раз", - отмечает Денисенко.

Сейчас ежонку 4-й день от рождения и он чувствует себя прекрасно.

"Ухаживать за животным взялась работница Луцкого зоопарка Анна Кротова. Сегодня она на выходном, поэтому забрала ежонка домой", - добавила директор зоопарка.