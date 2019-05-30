Власти Филиппин хотят обязать школьников высаживать деревья

Новости экологии: На Филиппинах обяжут каждого школьника посадить 10 деревьев перед выпускным. Так власти борются с массовой вырубкой лесов.

Сенат Филиппин рассматривает законопроект, обязывающий каждого школьника посадить за время обучения десять деревьев. Так власти борются с последствиями нелегальной вырубки лесов — страна за последние 15 лет потеряла до трети своего лесного фонда. Об этом пишет ScienceAlert.

Сейчас на Филиппинах живет почти 105 млн человек. Если каждый школьник посадит десять деревьев, то ежегодно на территории страны будет появляться 175 млн деревьев, а в течение одного поколения на Филиппинах посадят 525 млрд деревьев.

В законопроекте говорится, что даже если от этого объема приживется хотя бы 10%, то страна сможет возобновить свой лесной фонд, а жители начнут иначе реагировать на массовую нелегальную вырубку.

Власти страны создадут специальные команды, которые будут ухаживать за саженцами, выращивать рассаду и готовить участки.

Издание отмечает, что с 2015 года Филиппины постепенно увеличивают свои лесные ресурсы. Только в 2012 году в стране посажено 221 тыс. га леса.