Скачать
Четверг, 30.05.2019
Обнародован текст законопроекта об импичменте
Обнародован текст законопроекта об импичменте
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится

Власти Филиппин хотят обязать школьников высаживать деревья

Власти Филиппин хотят обязать школьников высаживать деревья
05:05 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии: На Филиппинах обяжут каждого школьника посадить 10 деревьев перед выпускным. Так власти борются с массовой вырубкой лесов.

Сенат Филиппин рассматривает законопроект, обязывающий каждого школьника посадить за время обучения десять деревьев. Так власти борются с последствиями нелегальной вырубки лесов — страна за последние 15 лет потеряла до трети своего лесного фонда. Об этом пишет ScienceAlert.

Сейчас на Филиппинах живет почти 105 млн человек. Если каждый школьник посадит десять деревьев, то ежегодно на территории страны будет появляться 175 млн деревьев, а в течение одного поколения на Филиппинах посадят 525 млрд деревьев.

В законопроекте говорится, что даже если от этого объема приживется хотя бы 10%, то страна сможет возобновить свой лесной фонд, а жители начнут иначе реагировать на массовую нелегальную вырубку.

В Малайзии умер последний самец суматранского носорога

Власти страны создадут специальные команды, которые будут ухаживать за саженцами, выращивать рассаду и готовить участки.

Издание отмечает, что с 2015 года Филиппины постепенно увеличивают свои лесные ресурсы. Только в 2012 году в стране посажено 221 тыс. га леса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Филиппины, Деревья, Вырубка лесов, Защита среды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
02 Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
03 Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
04 Зеленский провел кадровые перестановки в СБ президента и УГО
05 Верховный суд не отменил назначение Богдана главой АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Савченко подтвердила намерение участвовать в выборах в Раду
Савченко подтвердила намерение участвовать в выборах в Раду
Саакашвили не собирается становиться премьер-министром
Саакашвили не собирается становиться премьер-министром
Бритни Спирс продолжает радовать поклонников прекрасными спортивными формами
Бритни Спирс продолжает радовать поклонников прекрасными спортивными формами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь