Скачать
Четверг, 30.05.2019
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Представители Украины призывают ПАСЕ отказаться от возвращения РФ
Представители Украины призывают ПАСЕ отказаться от возвращения РФ
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги
"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги

За обучение индийские школьники расплачиваются пластиковым мусором

За обучение индийские школьники расплачиваются пластиковым мусором
17:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости экологии: Управляющие школой решили улучшить экологическую ситуацию в штате Ассам.

Ответственное отношения к уменьшению мусора на улицах помогает реализовать повышение образовательной системы, а также очистить загрязненные территории от пластикового мусора.

Полезным усовершенствованием решили заняться управляющие индийской школой, и в ту же очередь помочь учащимся в школьном обучении.

Пармита Сарма и Мазин Мухтар, которые открыли школу, занимаются продвижением правильного становления у детей отношения к экологической ситуации в стране. Уточним, что Индия занимает 177-е место по уровню экологии.

Школа направлена на прием бедных семей, которым трудно оплачивать образование своих детей.

Власти Филиппин хотят обязать школьников высаживать деревья

Такая "чистая" идея помогла улучшить образовательные показатели: с момента открытия школы количество детей выросло от 20 до 110. В планах Сармы и Мухтара открыть еще более 100 школ в ближайшие 5 лет.

Интересно, что пластик, который получают управляющие школой, идут прямиком на переработку. Также в школе построен специальный курс, который учит детей правильно распоряжаться и систематизировать мусорные отходы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Обучение, Пластик, Пластиковый мусор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
05 Поздравления с днем рождения 30 мая: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
Троллинг Ким Кардашьян или тайная жизнь ее собаки Суши
Троллинг Ким Кардашьян или тайная жизнь ее собаки Суши
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь