За обучение индийские школьники расплачиваются пластиковым мусором

Новости экологии: Управляющие школой решили улучшить экологическую ситуацию в штате Ассам.

Ответственное отношения к уменьшению мусора на улицах помогает реализовать повышение образовательной системы, а также очистить загрязненные территории от пластикового мусора.

Полезным усовершенствованием решили заняться управляющие индийской школой, и в ту же очередь помочь учащимся в школьном обучении.

Пармита Сарма и Мазин Мухтар, которые открыли школу, занимаются продвижением правильного становления у детей отношения к экологической ситуации в стране. Уточним, что Индия занимает 177-е место по уровню экологии.

Школа направлена на прием бедных семей, которым трудно оплачивать образование своих детей.

Такая "чистая" идея помогла улучшить образовательные показатели: с момента открытия школы количество детей выросло от 20 до 110. В планах Сармы и Мухтара открыть еще более 100 школ в ближайшие 5 лет.

Интересно, что пластик, который получают управляющие школой, идут прямиком на переработку. Также в школе построен специальный курс, который учит детей правильно распоряжаться и систематизировать мусорные отходы.