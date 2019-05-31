Вулканы и люди виноваты в нагревании планеты на протяжении 140 лет

Новости экологии: А природные циклы почти никак не влияют на глобальную температуру.

Парниковые газы от сжигания ископаемого топлива, а также вулканы несут ответственность почти за все изменения температуры на Земле за последние 140 лет. Новое исследование полностью опровергает миф, который отрицает рукотворную природу глобального потепления. Часто те, кто отрицает его, утверждают, что температура на планете растет из-за "естественных циклов".

Как пишет The Guardian, такие утверждения всегда упускали мимо внимания главное: собственно, что природные циклы – "цикличны". К примеру, события, связанные с Эль-Ниньо, которые временно повышают глобальную температуру, поднимая теплую воду на верхние слои океана, затем нейтрализуются явлением Ла-Нинья с противоположным эффектом. И в долгосрочном срезе эти природные события полностью компенсируют друг друга.

Однако, климатологам пришлось потратить много времени на то, чтобы объяснить, что вызвало потепление в начале 20 века, а именно между 1910 и 1945 годами. Собственно, в этот период наблюдалось увеличение температуры без современных темпов промышленности. И эксперты допустили, что это могли повлечь природные циклы.

Ученые, отрицающие климатические изменения, такие как Джуди Карри, которую Республиканская партия часто приглашает в Конгресс США для выступлений, используют это несоответствие, чтобы подвергнуть сомнению утверждение о вине человечества в возникновении глобального потепления. Карри утверждает, что пока не будет объяснено повышение температур в начале 20 века, утверждение Международной группы экспертов по вопросам климатических изменений о причине нынешнего потепления не могут считаться правильными.

Однако, новое исследование решает проблему с несоответствием с помощью оценки данных о температуре в океане во времена Второй мировой войны, когда оценки чаще проводились из теплых моторных отделений кораблей, чем из ведра, опущенного с борта корабля. Это привело к тому, что данные были испорченными и указывали на повышение температур на Земле в начале 40-х годов. Хотя на самом деле этого не происходило. Ученые убрали эту ошибку, обратив внимание на температурные замеры вблизи континентальных и островных береговых линий.

Замеры температуры в Арктике тоже долгое время были проблемой. В регионе не так много станций для наблюдений. Но учитывая то, как быстро большие массивы льда просто исчезают в Арктике, можно сказать, что это часть планеты, которая нагревается быстрее всех.

Автор нового исследования Карстен Хаустайн объяснил ключевую ошибку при оценке данных о температуре на Северном полюсе.

"Если к морскому льду относиться как к океану, тогда температура по определению не может быть ниже нуля по Цельсию. Если же ее оценивать как сушу, то показатель может опускаться ниже 50 градусов мороза зимой. Поскольку тенденции глобального потепления в Арктике выше, чем в любой другой части планеты, их оценка будет еще более вопиющей, если рассматривать ее как сушу. Все дело в том, что зимой температура не опускается до таких показателей, как прежде", - пояснил он.