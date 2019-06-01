Эко-активистка Тунберг пожертвует годом школы ради борьбы с климатическим кризисом

Новости экологии: Шведская эко-активистка пропустит год школы ради борьбы с изменениями климата.

16-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг год не будет ходить в школу, чтобы сосредоточиться на борьбе с климатическими изменениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

После окончания 9 класса девушка хочет посвятить время борьбе с климатическим кризисом.

В сентябре она планирует посетить саммит по климатическим изменениям в Нью-Йорке, а в декабре – Мировую конференцию по климатическим изменениям в столице Чили.

Поскольку Тунберг не летает самолетами из-за их негативного влияния на окружающую среду, ее семья сейчас думает над вариантами каким образом ей попасть за океан.

В Швеции обязательное школьное образование предполагает девять лет обучения. Грета Тунберг утверждает, что продолжит учебу через год.

Одиночный протест, который начала Тунберг, перерос в международное движение, объединившее тысячи молодых людей по всему миру. Сама Грета выступала на конференции в Давосе, Европарламенте и встречалась с Папой Римским. Девушку номинировали на Нобелевскую премию мира.