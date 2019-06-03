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Нашествие бабочек в Украине: названа причина

Нашествие бабочек в Украине: названа причина
17:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости экологии: В Минэкологии рассказали о причинах появления бабочек в центральных областях, в частности в Киеве.

По соцсетям распространяются фото и видео, на которых видно большое количество крылатых, в частности в Киеве.

Эти клетчатые относятся к мигрирующим видам. Перелетают из Северной Африки на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку.

"Vanessa cardui - известный летун и относится к мигрирующим видам. Еще недавно эти "туристы" видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/ч, за сутки пролетают до 500 км", - сообщило Минэкологии в Facebook.

В Украине эти бабочки откладывают яйца, гусеница растет и закукливается. После чего уже в течение месяца куколки лопаются и из них вырастают новые бабочки.

Однако в этом году, как и на протяжении нескольких предыдущих, через короткую весну бабочки отложили яйца почти одновременно, в первый удачный по погодным условиям день.

Удивительное мастерство: стеклянные бабочки от художницы из Англии (Фото)

Как следствие, все новые бабочки появились так же одновременно - после первого же летнего дождя.

Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать до 50 км/ч и за сутки они пролетают до 500 км.

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Миграция, Причина, Бабочки, Минэкологии, Северная Африка, Vanessa cardui.
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