Скачать
Среда, 05.06.2019
"Паспортизация" Донбасса: Туск сделал заявление после встречи с Зеленским
"Паспортизация" Донбасса: Туск сделал заявление после встречи с Зеленским
Зеленский встретился с Могерини: договорились усилить давление на Россию
Зеленский встретился с Могерини: договорились усилить давление на Россию
Малиновский - о карьере в Бельгии, сборной и своем будущем
Малиновский - о карьере в Бельгии, сборной и своем будущем
Купание с дельфинами обернулось скандалом: что ответила Леся Никитюк представителям UAnimals
Купание с дельфинами обернулось скандалом: что ответила Леся Никитюк представителям UAnimals

"Чрезвычайно серьезные последствия": конец человеческой цивилизации наступит гораздо раньше, чем мы предполагали

"Чрезвычайно серьезные последствия": конец человеческой цивилизации наступит гораздо раньше, чем мы предполагали
17:44 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Страшный анализ, в котором допускается быстрая гибель известного нам мира уже в ближайшие годы, был опубликован австралийским аналитическим центром Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

В нем изменение климата называют как "краткосрочная или среднесрочная экзистенциальная угроза для человеческой цивилизации". При этом описывается вероятный сценарий событий, который может воплотиться в течение ближайших 30 лет при условии сохранения современных тенденций.

Документ утверждает, что потенциальные "чрезвычайно серьезные последствия" угроз для безопасности, связанных с климатом, гораздо вероятнее, чем принято считать. Однако, определить их абсолютно точно почти невозможно, потому что они выходят "за пределы человеческого опыта из предыдущего тысячелетия".

При нынешней траектории, "планетарная и человеческая системы примерно в середине текущего века достигнут точки невозврата, за которой превращение Земли почти в непригодную для жизни приведет к распаду государств и международного порядка". Единственный способ избежать рисков такого сценария, по мнению авторов отчета, - это "провести чрезвычайную мобилизацию масштабов Второй мировой войны". Однако, на этот раз все усилия будут сконцентрированы на построение промышленной системы с нулевыми выбросами. Только после этого мир сможет стать на траекторию восстановления безопасного климата.

Эко-активистка Тунберг пожертвует годом школы ради борьбы с климатическим кризисом
Эко-активистка Тунберг пожертвует годом школы ради борьбы с климатическим кризисомЧитать полностью

Нынешняя же траектория очень вероятно приведет к повышению средней температуры на планете минимум на 3 градуса по Цельсию. А это, в свою очередь, повлечет усиление последствий потепления. Ускорится крах ключевых экосистем "включительно с системами коралловых рифов, лесов Амазонки и системы Арктики". Последствия будут сокрушительными. Около миллиарда человек будут вынуждены попытаться переселиться с территорий, которые станут не пригодными для жизни. Два миллиарда столкнутся с нехваткой воды. Аграрный сектор в субтропических зонах потерпит крах. По всему миру будет наблюдаться нехватка продовольствия. Внутренняя сплоченность национальных государств, вероятно, развалится.

"Даже при условии повышения температуры на 2 градуса по Цельсию, более чем миллиард людей нужно переселить, по наихудшему сценарию. Масштабы уничтожения выходят за пределы нашей способности их смоделировать. Конец человеческой цивилизации очень вероятен", - говорится в отчете.

Авторами документа выступили директор Breakthrough National Centre for Climate Restoration Дэвид Спратт и бывший исполнительный директор Royal Dutch Shell Иан Данлоп.

Вулканы и люди виноваты в нагревании планеты на протяжении 140 лет

"По наихудшему сценарию, в 2050 году мир будет охвачен социальным упадком и откровенным хаосом. Но существует короткое окно возможностей для объявления чрезвычайного положения и глобальной мобилизации ресурсов. Здесь логистический и планировочный опыт сектора обороны может сыграть особую роль", - сказал Спратт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экологическая катастрофа, Breakthrough National Centre for Climate Restoration, Австралийский аналитический центр, Дэвид Спратт, Иан Данлоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
03 Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день
04 Супрун: Надеюсь Зеленский не будет называть меня оскорбительными именами
05 Оригинальные поздравления с днем рождения 5 июня в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Убийство мальчика: Луценко не пришел на заседание профкомитета
Убийство мальчика: Луценко не пришел на заседание профкомитета
Начальник полиции Киевщины Ценов из-за убийства мальчика отправится на Донбасс
Глава полиции Киевщины отправится в ООС на Донбасс
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Горячая штучка: Настя Каменских опубликовала новое фото
Горячая штучка: Настя Каменских опубликовала новое фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь