"Чрезвычайно серьезные последствия": конец человеческой цивилизации наступит гораздо раньше, чем мы предполагали

Новости экологии: Страшный анализ, в котором допускается быстрая гибель известного нам мира уже в ближайшие годы, был опубликован австралийским аналитическим центром Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

В нем изменение климата называют как "краткосрочная или среднесрочная экзистенциальная угроза для человеческой цивилизации". При этом описывается вероятный сценарий событий, который может воплотиться в течение ближайших 30 лет при условии сохранения современных тенденций.

Документ утверждает, что потенциальные "чрезвычайно серьезные последствия" угроз для безопасности, связанных с климатом, гораздо вероятнее, чем принято считать. Однако, определить их абсолютно точно почти невозможно, потому что они выходят "за пределы человеческого опыта из предыдущего тысячелетия".

При нынешней траектории, "планетарная и человеческая системы примерно в середине текущего века достигнут точки невозврата, за которой превращение Земли почти в непригодную для жизни приведет к распаду государств и международного порядка". Единственный способ избежать рисков такого сценария, по мнению авторов отчета, - это "провести чрезвычайную мобилизацию масштабов Второй мировой войны". Однако, на этот раз все усилия будут сконцентрированы на построение промышленной системы с нулевыми выбросами. Только после этого мир сможет стать на траекторию восстановления безопасного климата.

Нынешняя же траектория очень вероятно приведет к повышению средней температуры на планете минимум на 3 градуса по Цельсию. А это, в свою очередь, повлечет усиление последствий потепления. Ускорится крах ключевых экосистем "включительно с системами коралловых рифов, лесов Амазонки и системы Арктики". Последствия будут сокрушительными. Около миллиарда человек будут вынуждены попытаться переселиться с территорий, которые станут не пригодными для жизни. Два миллиарда столкнутся с нехваткой воды. Аграрный сектор в субтропических зонах потерпит крах. По всему миру будет наблюдаться нехватка продовольствия. Внутренняя сплоченность национальных государств, вероятно, развалится.

"Даже при условии повышения температуры на 2 градуса по Цельсию, более чем миллиард людей нужно переселить, по наихудшему сценарию. Масштабы уничтожения выходят за пределы нашей способности их смоделировать. Конец человеческой цивилизации очень вероятен", - говорится в отчете.

Авторами документа выступили директор Breakthrough National Centre for Climate Restoration Дэвид Спратт и бывший исполнительный директор Royal Dutch Shell Иан Данлоп.

"По наихудшему сценарию, в 2050 году мир будет охвачен социальным упадком и откровенным хаосом. Но существует короткое окно возможностей для объявления чрезвычайного положения и глобальной мобилизации ресурсов. Здесь логистический и планировочный опыт сектора обороны может сыграть особую роль", - сказал Спратт.