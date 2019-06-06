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В среднем каждый человек в мире съедает 50 тысяч частичек пластика в год

В среднем каждый человек в мире съедает 50 тысяч частичек пластика в год
16:31 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: На это указывают данные исследования уровня погружения человечества в пластиковое загрязнение.

Настоящий показатель, вероятно, значительно выше. Ведь ученые в ходе исследования проанализировали на содержание вредных частиц лишь небольшой перечень продуктов питания и напитков, пишет The Guardian. Ученые отмечают, что систематическое употребление воды из пластиковых бутылок радикально повышает показатель.

Как употребление частиц пластика влияет на здоровье, пока не известно. Однако, они могут быть источником токсичных субстанций. Или же некоторые частички настолько мелкие, что они могут проникать в человеческие ткани и вызывать иммунную реакцию.

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Во время нового исследования ученые проанализировали данные, собранные во время предыдущих 26 оценок наличия микропластика в рыбе, моллюсках, сахаре, соли, пиве и воде, а также в воздухе различных городов. Большинство типов продуктов питания и напитков, однако, не были оценены. Таким образом, новое исследование охватывает лишь 15% того, с чего люди ежедневно получают калории.

"Нам еще очень многое не известно. Существуют очень большие пробелы в данных, которые еще нужно заполнить", - признал руководитель исследования Киеран Кокс из Университета Виктории в Канаде.

По его словам, другие продукты, такие как хлеб, полуфабрикаты, мясо, молочные продукты и овощи тоже могут содержать значительное количество микропластика.

"Реальный показатель, скорее всего, достигает сотен тысяч", - считает Кокс, комментируя количество потребленного людьми пластика ежегодно.

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Из всех привычных продуктов лучше всего исследована вода. Тот, кто постоянно пьет из пластиковой бутылки, потребляет около 130 тысяч частичек пластика за год только благодаря этому источнику. Из воды из-под крана, если она фильтрованная, потребитель получит только 4 тысяч.

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Пластиковый мусор.
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