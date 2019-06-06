Скачать
Четверг, 06.06.2019
В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ
Стала известна дата оглашения решения суда Амстердама по "скифскому золоту"
Суд Амстердама 16 июля огласит решение по "скифскому золоту"
Нидерланды 1:1 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (2-й тайм)
Нидерланды 1:1 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (2-й тайм)
Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше месяца
Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше месяца

Для возобновления популяции львов Disney пожертвовала 1,5 миллиона долларов

Для возобновления популяции львов Disney пожертвовала 1,5 миллиона долларов
22:14 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Также компания Disney призывает поклонников фильма удвоить пожертвование до 3 миллионов долларов.

К выходу фильма "Король лев", премьера которого состоится 19 июля, компания Walt Disney пожертвовала 1,5 миллиона долларов в фонд Lion Recovery, занимающегося возобновлением популяции львов.

Как сообщает пресс-служба Disney, дополнительно компания планирует выделить гранты фонду и его партнерам, а также призывает поклонников фильма удвоить пожертвование до 3 миллионов долларов.

Свой вклад фанаты фильма и просто заботящиеся о дикой природе люди, могут сделать, купив специальную продукцию, изготовленную в рамках кампании "Король лев защищает прайд".

В Берлинском зоопарке родились детеныши редкого животного (Видео)

"С тех пор как диснеевский мультфильм "Король лев" был показан в кинотеатрах 25 лет назад, половина африканских львов исчезла. Львы сталкиваются с растущими угрозами, такими как браконьерство, потеря добычи и уничтожение мест обитания. Однако исследования показывают, что популяция львов может восстановиться", - говорится в сообщении.

Фонд Lion Recovery - одна из программ Wildlife Conservation Network, которая занимается охраной дикой природы. Фонд создан для помощи организациям, работающим по всей Африке, чтобы удвоить количество львов в дикой природе к 2050 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дисней, Благотворительность, Король Лев, Пожертвование, Фонд Lion Recovery.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
03 Никита Добрынин и Даша Квиткова трогательно поцеловались на публике
04 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
05 Красивые поздравления в стихах с Вознесением Господним
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Убийцы Гандзюк получили реальный срок
Политзаключенному Бекирову продлили арест
Политзаключенному Бекирову продлили арест
НАБУ: КСУ узаконил хищения средств госпредприятий
НАБУ: КСУ узаконил хищения средств госпредприятий
Афиша интересных событий в Украине на 8-9 июня
Афиша интересных событий в Украине на 8-9 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь