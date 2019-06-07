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Пятница, 07.06.2019
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Американские ученые зафиксировали невероятных размеров рой божьих коровок

Американские ученые зафиксировали невероятных размеров рой божьих коровок
17:47 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Метеорологи в Южной Калифорнии 4 июня 2019 года зафиксировали на радаре Национальной метеорологической службы гигантское пятно в ясный день.

По мнению исследователей, оно возникло из-за беспрецедентно крупного роя божьих коровок из десятков миллионов особей, который занял площадь примерно 16 квадратных километров. Однако точная причина остается неизвестной. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты считают, что "облако" образовано видом Hippodamia convergens, хотя в Калифорнии обитает около 200 видов божьих коровок. Насекомые, вероятно, пролетали на высоте 1,5-2,7 километров. Такое поведение объясняется обычной ежегодной миграцией, однако в тот раз рой возник в необычное время года и был слишком большим. В холодный период года они улетают на зимовку, а весной возвращаются, чтобы начать охоту на тлю.

Ученые считают, что необычно влажная и теплая зима способствовала выживанию большого количества жуков. Однако не совсем ясно, какие именно факторы сыграли свою роль в появлении роя. Божьи коровки появились немного позже, чем обычно.

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Тем не менее некоторые эксперты, включая энтомологов и экологов, сомневаются в версии, что причиной пятна на радаре были именно божьи коровки. Температура воздуха не была оптимальной для насекомых, а насекомые обычно образуют рои с численностью несколько тысяч особей, а не десятков миллионов.

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США, Радары, Насекомые, Рой, Жуки, Божья коровка.
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