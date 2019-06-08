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Гость из города любви: зоопарк в Киевской области пополнился бегемотом из Франции

Гость из города любви: зоопарк в Киевской области пополнился бегемотом из Франции
11:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии: Стены с барельефами и два внешних бассейна - дом для бегемотов в частном зоопарке строят уже два года.

Бегемотариум – это как аквариум, в котором за стеклом плавают бегемоты. Его обустроят пятью толстыми стеклянными пластинами, которые спрессованы в один. Толщина каждого - по одному сантиметру.

"Оно у нас бегемотонепробивное", - шутят в бегемотариуме.

Стеклянные панели установят между бетонными балками, также здесь будет три больших бассейна. Дом достроят осенью,а пока французский бегемот Хиполит будет гостить в другом корпусе. Его соседом станет носорог Арчибальд. Для них здесь все сделали максимально комфортным: цветы из яблок и моркови на подушке из сена, водичка теплая – 24 градуса.

Дорога из Франции заняла трое суток. Таможенники взвешивают конструкцию - пять с половиной тонн. Бегемоту из них принадлежит лишь шестьсот кило. Перевозчики бегемота говорят, что для него дорога была очень тяжелой.

"Он сильно нервничал. Каждую ночь кувыркался и прыгал в трейлере", - говорят они.

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Уставший Хиполит привыкает к своему дому, однако лакомства его не интересуют. Полуторагодовалый француз принюхивается к незнакомому воздуху, проверяет на прочность решетки и играется с резиновым корытом.

Следующую неделю бегемот проведет с выключенным светом - будет есть, пить и привыкать к новой обители. В следующем году к нему должна присоединиться подруга - в зоопарке с надеждой строят отдельный бассейн для бегемотихи с ребенком.

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Экология, Зоопарк, Бегемот, Бегемотариум.
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