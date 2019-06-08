Новые жильцы: в харьковском экопарке поселились новые "кошечки"

Новости экологии: В Фельдман Экопарке, расположенном в Харьковской области, приютили каракала и бенгальскую кошку, за которыми не смогли ухаживать их бывшие хозяева.

Об этом сообщили в пресс-службе социально-гуманитарного мультикомплекса.

Экс-владельцы животных в связи с переездом не имели возможности обеспечить им достойные условия. Поэтому каракала Рори и бенгальскую кошку Ашеру передали специалистам экопарка.

Сейчас звери находятся на карантине и привыкают к жизни на новом месте. Кормят их тем же, чем и других кошек – мясом, рыбой, творогом, перепелиными яйцами.

Рори стал третьим каракалом среди питомцев Фельдман Экопарка. Эти животные легко приручаются человеком, а на древнем Востоке люди использовали их для охоты на зайцев, фазанов или мелких антилоп. Сейчас представитель семейства кошачьих "охраняет" аэродромы в южной Африке от диких птиц.

Ашера, в свою очередь, стала первой домашней бенгальской кошкой, которая поселилась в экопарке. Ранее здесь жили лишь ее дикие сородичи.