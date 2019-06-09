Обнаружена рыба, задерживающая дыхание под водой

Новости экологии: Вместо того, чтобы прогонять через жабры воду, "рыба-гроб" задерживает дыхание.

Как и нам, рыбам нужен кислород, чтобы жить. Чтобы дышать, большинство видов втягивают воду, содержащую кислород, в рот и прокачивают ее через жаберные камеры, а затем выталкивают ее из жаберных щелей. Но ученые обнаружили вид рыб, которые задерживают в своих жаберных камерах воду и могут удерживать ее там до четырех минут.

Эта рыба относится к виду Chaunax endeavouri. Их также называют "рыба-гроб". Ученые сняли на видео несколько особей этого вида в разных частях Атлантического и Тихого океанов. Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут. Оказалось, что Chaunax endeavouri запасает воду в своих жаберных камерах и раздувает их. Затем, когда весь кислород из запасенной воды израсходовался, рыба выпускает воду. При этом объем ее тела может сокращаться на 30%.

Но зачем они это делают? Исследователи предполагают, что задержка дыхания на длительные отрезки может помочь Chaunax endeavouri сохранить энергию, которую они в противном случае использовали бы для активного перекачивания воды. Раздувание до такого массивного размера может также служить предупреждением для потенциальных хищников.

Получить видео, на которых запечатлены особи рыбы-гроб, ученым удалось с помощью дистанционно управляемых зондов Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Ранее ученые решили проверить, есть ли самосознание у рыб и провели с ними «зеркальный тест». Рыбы прошли его, но ученые все равно не верят в правдивость этого факта.