Ученые в Якутии нашли голову волка возрастом более 40 тысяч лет

Новости экологии: Летом 2018 года житель Якутии Павел Ефимов нашел на берегу реки Тирехтях голову волка.

Она хорошо сохранилась: на черепе осталась плоть, а внутри — мозг.

Ученые из отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха совместно с коллегами из Японии и Швеции изучили голову и определили ее возраст. Об этом сообщает издание The Siberian Times.

По их данным, она относится к периоду плейстоцена, начавшемуся 2,588 миллиона лет назад и закончившемуся 11,7 тысячи лет назад. Ее возраст — 40 тысяч лет. Длина головы — 40 сантиметров, что составляет примерно половину длины тела современных волков, которая варьируется от 66 до 86 сантиметров. Подробнее о находке рассказал руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха Альберт Протопопов:

"Мы вывозили образцы и снятые параметры головы. Обработка шла в Японии, анализы — в Швеции. Возраст устанавливали наши зарубежные коллеги — около 40 тысяч лет. Это уникальное открытие первых в истории останков взрослого плейстоценового волка с сохранившейся тканью. Мы будем сравнивать его с современными волками, чтобы понять, как эволюционировал вид, и реконструируем его внешний облик".

По словам Протопопова, сам по себе череп древнего волка не редкость: их часто находят, но обычно это останки щенков без хорошо сохранившейся ткани. Профессор палеонтологии и медицины Наоки Сузуки (Naoki Suzuki) из Университета Jikei в Токио сказал, что мышцы, органы и мозг этого волка в хорошем состоянии. Ученые полагают, что на момент смерти животному было от двух до четырех лет. Сотрудники Шведского музея естественной истории изучат ДНК древнего хищника.

В Якутии относительно часто находят хорошо сохранившиеся останки древних животных. В 2015 году на берегу реки Уяндина отыскали тело детеныша пещерного льва. В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.