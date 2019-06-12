Человечеству понадобилось 265 лет для уничтожения почти 600 видов растений

Новости экологии: Человечество уничтожает природу. 500 видов растений потеряны безвозвратно.

Человечество стало причиной того, что начиная с середины XVIII века с лица Земли было стерто более 500 видов растений. К такому выводу пришли сотрудники Королевских ботанических садов Кью (Лондон), которые изучили и объединили данные из Красной книги и различной научной литературы. По их мнению, количество исчезнувших видов может быть гораздо больше, потому что часть из них пока попросту неизвестны, а некоторые виды уже находятся на грани вымирания.

В Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП) на данный момент числится около 150 вымерших растений, однако она охватывает далеко не все виды. В связи с этим, команда ботаников решила объединить ее данные с информацией из сторонней литературы. Выяснилось, что с 1753 по 2018 год на Земле погиб 571 вид растений, и эта цифра не является окончательной, и может быть гораздо больше.

Исследователи выбрали временной промежуток в 265 лет неспроста — именно столько лет назад была опубликована работа Карла Линнея "Виды растений". В своем труде шведский ученый перечислил все известные на тот момент растения и доказал, что основой в биологической систематике является вид. Дата публикации работы считается днем создания ботанической номенклатуры.

Изучив различную литературу исследователи выяснили, что скорость вымирания растений постоянно растет — в среднем, за последние 250 лет ежегодно погибало 2,3 видов растений. Особенный рост вымирания замечен с 1900 года — если до этого времени с лица Земли было стерто 256 растений, то после этой даты и до наших дней было истреблено 315 видов. Чаще всего растения вымирают в регионах с тропическим и субтропическим климатом: на Гавайях исчезло 79, а в Южной Африке — 37 видов растений. Частое вымирание в этих регионах объясняется тем, что они имеют более богатое разнообразие жизни, чем другие территории.

Среди исчезнувших растений оказалось дерево Святой Елены (Trochetiopsis erythroxylon), которое росло только на одноименном острове. Как бы противоречиво это не звучало, оно было истреблено из-за своей ценности — древесина славилась своей высокой прочностью, и в XVII местные жители активно использовали ее для строительства домов.

Также в списке исчезнувших растений числится сандаловое дерево Чили (Santalum fernandezianum). В последний раз он был замечен в 1908 году ботаником Карлом Скоттсбергом — впоследствии этот вид полностью исчез из-за активной вырубки, потому что дерево имело ароматическую древесину.

При всем этом, некоторые растения способны возрождаться. Исследователи подсчитали, что 431 видов растений считались исчезнувшими, но потом снова были обнаружены в природе. За последние 30 лет ботаники зафиксировали возрождение 16 видов растений, и одно из них — гибискус Hibiscadelphus woodii.

Живучесть животных изучена гораздо лучше, чем растений, однако ученым хорошо известны причины их вымирания. Главной из них, конечно же, является человеческая деятельность. Люди уничтожают их естественные места обитания и роста, чтобы расширить сельскохозяйственные участки. Из-за этого под угрозой вымирания на данный момент находится более миллиона видов живых организмов, причем некоторые из них могут исчезнуть уже в ближайшее десятилетие.

На сокращение количества видов растений также влияют климатические изменения. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), если человечество не уменьшит количество выпускаемых в атмосферу парниковых газов, к 2080 году с лица Земли могут исчезнуть 50% видов растений и животных. Особый ущерб при этом будет нанесен окрестностям Байкала, бассейна Амазонки, пустыни Намибии и Мадагаскару. Такие выводы были сделаны в ходе изучения влияния климата на 80 тысяч растений и животных в 33 точках мира.