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"Зеленое" море: Экологи рассказали, почему "цветет" Черное море

"Зеленое" море: Экологи рассказали, почему "цветет" Черное море
10:01 Сегодня Телеграф Фото: www.dei.gov.ua

Новости экологии: В Госэкоинспекции Украины объяснили, почему летом "цветет" Черное море и стоит ли купаться в такой воде.

"Зеленое" Черное море заставило отдыхающих Одессы побеспокоиться, а экологов - объяснить ситуацию. Так, специалисты Государственной экологической службы Украины рассказали, с чем связано столь буйное "цветение" морской воды и стоит ли купаться в таком случае.

Как сообщается на сайте ведомства, в период повышения температуры воздуха прибрежные воды моря начинают приобретать плотный зеленый цвет. Чаще всего такое явление наблюдается в районе северо-западного шельфа Черного моря. Связано это с процессом эвтрофикации - размножения органических веществ в водном пространстве.

Данная проблема актуальна не только для Украины, но и для других стран мира. Избежать подобного невозможно - эвтрофикация является природным процессом, которым "страдают" практически любые водные объекты.

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"Как свидетельствуют многолетние результаты гидрохимических наблюдений, процессы эвтрофикации морских вод имеют естественный характер, а их интенсивность зависит от гидрометеорологических условий и количества биогенных веществ, поступающих в море с речным стоком и атмосферными явлениями", - говориться на сайте инспекции.

В этом году наблюдается интенсивное "размножение" органических веществ, что связано со штучным поступлением биогенных веществ. В результате баланс экосистемы нарушается, а вода начинает приобретать зеленый цвет. Данная реакция зафиксирована в районе Одесского залива, где на поверхности воды замечены огромные желтые и зеленые "кляксы". Такое состояние воды наблюдается от северо-западного шельфа Черного моря и до Дуная.

Тем не менее, в инспекции подчеркнули, что после проведения исследований качества морской воды химического загрязнения установлено не было. по другим характеристикам специалисты смогли определить высокий уровень концентрации размножающихся водорослей - нодулярии, в проблемных зонах акватории. Эти пробы воды были переданы в Украинский научный центр экологии моря.

Что такое нодулярии? Это микроводоросли, относящие к категории токсичных. Но опасными они становятся только в тех водах, где уровень солености не превышает 9%0. "В период с 1.06 по 9.06 соленость прибережных вод выше 14%0, то есть угрозы для жизни человека нет", - подчеркнули в Госэкоинспекции. В условиях штиля развитие микроводорослей может длиться до месяца.

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Одесса, Водоросли, Черное море, Цветение воды, Экоинспекция.
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