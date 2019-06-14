Скачать
Пятница, 14.06.2019
Итоги 13 июня: "Нафтогаз" vs "Газпром", партийные списки Зеленского и Порошенко, ВНО
Итоги 13 июня: "Нафтогаз" vs "Газпром", партийные списки Зеленского и Порошенко, ВНО
СБУ разоблачила контрабанду наркотиков из Южной Америки
СБУ разоблачила контрабанду наркотиков из Южной Америки
Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА
Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА
Приметы и обряды на 14 июня - Устинов день
Приметы и обряды на 14 июня - Устинов день

В Канаде нашли растение, питающееся саламандрами

В Канаде нашли растение, питающееся саламандрами
08:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии: Пара биологов в Онтарио обнаружила, что саррацения пурпурная самом деле пожирает малых американских пятнистых саламандр.

До этого считалось, что хищные растения способны охотиться только на мелких насекомых.

Биологи обнаружили доказательства того, что хищные растения в Канаде едят молодых саламандр. И это первый известный факт пожирания растениями в Северной Америке позвоночных животных. В исследовании, опубликованном в журнале Ecology.

Как пишет The Guardian, профессор биологии из Университета Гуэлфа Алекс Смит впервые обнаружил саламандр внутри растения совершенно случайно. Он возглавлял группу студентов на экскурсии в Алгонкинском парке. Ученый вспоминает, что найти небольшую ящерицу в теле растения было большой неожиданностью для него.

После консультации со специалистом по вопросам саламандр в парке Патриком Молдованом, ученые пришли к выводу, что находка Смита может быть революционной. Проверив другие саррацении в парке, Молдован обнаружил, что внутри 20% из них была по меньшей мере одна американская пятнистая саламандра.

Американские ученые зафиксировали невероятных размеров рой божьих коровок

Саррацения пятнистая – одна из 600 хищных растений, которые можно найти по всему миру. Этот вид достаточно распространен в Канаде и на востоке США в болотистых местностях. К этому времени было известно, что она охотится на беспозвоночных существ, таких как пауки и другие мелкие насекомые. Но открытие того, что растение ест еще и более сложных существ, поднимает ряд новых вопросов.

Например, какую роль саррацения пятнистая играет в смертности саламандр и насколько важны ящерицы в питании растения? Также ученые не могут сейчас сказать, полезная ли такая диета на самом деле для саррацений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Экология, Канада, Саламандры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
02 Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
03 Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов
04 Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
05 Стильные образы от Анджелины Джоли, которые нужно повторить этим летом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет
Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет
В Киеве достали упавший в водоем самолет
В Киеве достали упавший в водоем самолет
Официальный курс валют на 14 июня: доллар на уровне 26,42 грн
Официальный курс валют на 14 июня: доллар на уровне 26,42 грн
Рецепт дня: цветная капуста в сырном кляре в духовке
Рецепт дня: цветная капуста в сырном кляре в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь