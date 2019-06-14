В Канаде нашли растение, питающееся саламандрами

До этого считалось, что хищные растения способны охотиться только на мелких насекомых.
Биологи обнаружили доказательства того, что хищные растения в Канаде едят молодых саламандр. И это первый известный факт пожирания растениями в Северной Америке позвоночных животных. В исследовании, опубликованном в журнале Ecology.
Как пишет The Guardian, профессор биологии из Университета Гуэлфа Алекс Смит впервые обнаружил саламандр внутри растения совершенно случайно. Он возглавлял группу студентов на экскурсии в Алгонкинском парке. Ученый вспоминает, что найти небольшую ящерицу в теле растения было большой неожиданностью для него.
После консультации со специалистом по вопросам саламандр в парке Патриком Молдованом, ученые пришли к выводу, что находка Смита может быть революционной. Проверив другие саррацении в парке, Молдован обнаружил, что внутри 20% из них была по меньшей мере одна американская пятнистая саламандра.
Саррацения пятнистая – одна из 600 хищных растений, которые можно найти по всему миру. Этот вид достаточно распространен в Канаде и на востоке США в болотистых местностях. К этому времени было известно, что она охотится на беспозвоночных существ, таких как пауки и другие мелкие насекомые. Но открытие того, что растение ест еще и более сложных существ, поднимает ряд новых вопросов.
Например, какую роль саррацения пятнистая играет в смертности саламандр и насколько важны ящерицы в питании растения? Также ученые не могут сейчас сказать, полезная ли такая диета на самом деле для саррацений.