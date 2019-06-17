Семерак: Более трех миллионов саженцев пойдут на восстановление Карпат

Новости экологии: В Минэкологии презентовали модернизированный "Львовский лесной центр", которое обеспечит производство саженцев для восстановления лесов Карпат.

Более трех миллионов саженцев можно будет получить благодаря усовершенствованию "Львовского лесного селекционно-семенного центра".

Растения и деревья, занесенные в Красную книгу, будут "производиться" на предприятии, а позже - станут частью обновленного леса Карпат. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве выделили средства на модернизацию лесного центра, в частности на линию посева и теплицы. "Такой объект будет производить необходимое количество посадочного материала для восстановления лесов в Карпатском регионе", - подчеркнул Министр экологии Остап Семерак.

Также чиновник заявил, что в министерстве заинтересованы восстанавливать именно редкостную флору, которые растут на территории заповедного фонда во Львовской области.