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Семерак: Более трех миллионов саженцев пойдут на восстановление Карпат

Семерак: Более трех миллионов саженцев пойдут на восстановление Карпат
10:07 Сегодня Телеграф Фото: menr.gov.ua

Новости экологии: В Минэкологии презентовали модернизированный "Львовский лесной центр", которое обеспечит производство саженцев для восстановления лесов Карпат.

Более трех миллионов саженцев можно будет получить благодаря усовершенствованию "Львовского лесного селекционно-семенного центра".

Растения и деревья, занесенные в Красную книгу, будут "производиться" на предприятии, а позже - станут частью обновленного леса Карпат. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве выделили средства на модернизацию лесного центра, в частности на линию посева и теплицы. "Такой объект будет производить необходимое количество посадочного материала для восстановления лесов в Карпатском регионе", - подчеркнул Министр экологии Остап Семерак.

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Также чиновник заявил, что в министерстве заинтересованы восстанавливать именно редкостную флору, которые растут на территории заповедного фонда во Львовской области.

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Все по теме:

Карпаты, Лес, Заповедник, Минэкологии, Остап Семерак, Саженцы.
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