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#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных
#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных

#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных

#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных
17:24 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости экологии: Об этом сообщает зоозащитная инициатива UAnimals.

Зоозащитники запустили Всеукраинский флешмоб #водутваринам с призывом поставить поилки для животных возле всех общественных заведений.

Около кафе, магазинов, заправок Мариуполя вскоре могут появиться мисочки с водой для бездомных животных - флешмобом #водутваринам активисты хотят спасти животных, которые страдают от жажды и умирают в летнее "пекло".

"Выставить на улице миски с водой занимает несколько минут, но это спасает жизни бездомных животных. Во время летней жары коты и собаки оказываются под угрозой смерти из-за обезвоживания", - пишут в сообщении.

Зоозащитники предлагают размещать в соцсетях свои фотографии под хэштегом #водутваринам, чтобы как можно больше людей приобщались к инициативе. Кроме того, активисты предлагают тэгать местные заведения, таким образом приглашая участвовать в данном флешмобе и спасать животных.

Инициативу уже поддержали множество украинцев, в том числе политики и артисты. В частности, пост с условиями флешмоба разместила на своей странице актриса Ольга Сумская.

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Украина, Флешмоб, Защита животных, #водутваринам.
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