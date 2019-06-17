Названы животные, которые выживают от глобального потепления

Новости экологии: Растворяясь в воде, углекислый газ образует ионы угольной кислоты, и повышенная кислотность отрицательно сказывается на обитателях морских экосистем.

Головоногие продемонстрировали неожиданную способность переносить повышенную кислотность океана — способность, которая к концу XXI века может привести их к процветанию.

Благодаря деятельности человека содержание углекислого газа в атмосфере планеты продолжает расти. Лишь несколько столетий назад, до начала Промышленной революции, оно составляло 280 ppm (частей на миллион); сегодня достигло 400 ppm, а к концу столетия может вырасти до 900 ppm. Этот рост оказывает огромное влияние и на жителей океана.

В частности, продемонстрировано негативное влияние растущей кислотности на таких важных существ, как сине-зеленые водоросли, образующие основу пищевых цепочек океана. Авторы новой работы изучили, как она скажется на головоногих моллюсках. Статья Блейка Спэйди (Blake Spady) и его коллег из австралийского Университета Джеймса Кука опубликована в журнале Conservation Physiology.

Дело в том, что медьсодержащая кровь моллюсков связывает кислород хуже, нежели железо в гемоглобине позвоночных. Подвижные головоногие легко задыхаются и способны лишь на короткие периоды высокой физической активности. Поэтому предполагается, что дальнейшее повышение кислотности воды может сделать их существование практически невозможным.

Чтобы проверить это, биологи поставили эксперименты с представителями двух тропических видов кальмаров — небольших сепиолид Idiosepius pygmaeus и каракатицевидных рифовых Sepioteuthis lessoniana. Их стимулировали выполнять различные задания в лабораторных условиях, в аквариуме, содержание углекислого газа в котором точно контролировалось.

Вопреки прогнозам, моллюски не демонстрировали никакого снижения в работоспособности даже при ожидаемых к концу века высоких концентрациях углекислого газа и соответствующем повышении кислотности воды. Более того, с учетом этих данных биологи предполагают, что потепление планеты может оказаться даже благом для головоногих. Если их основные конкуренты, противники и жертвы не смогут действовать в новых условиях с прежней эффективностью, то моллюски способны проявить себя в полную силу.