Бердянский зоопарк передал в заповедник ЮАР пятерых львят

Новости экологии: Отмечается, что в ближайшем будущем планируется отправить еще 6 львов, а пока 5 счастливчиков отправились в свое длинное путешествие домой.

Бердянский зоопарк отправил в Южную Африку пять годовалых львов.

Об этом сообщается на странице Бердянского зоопарка "Сафари" в Facebook.

"Их новое место жительства это специальный реабилитационный центр в Йоханнесбурге (Южная Африка)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Африке сложилась критическая ситуация в связи с уничтожением львов в дикой природе.

"4 львицы и один лев это уже сформированный прайд из двух семей. К их приезду уже подготовлена специальная территория размером 2 га. Здесь не буде клеток и условия максимально приближены к естественным. Волонтеры твердо уверенны, что бердянские львы помогут восстановить популяцию данного вида в Африке", - рассказали в зоопарке.

Из Бердянска львы отправятся в Самбор. Оттуда - в Стамбул, потом - перелет в Йоханнесбург, а дальше уже - к месту постоянного проживания.