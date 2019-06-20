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Украина планирует "хоронить" радиоактивные отходы по-британски

Украина планирует "хоронить" радиоактивные отходы по-британски
10:14 Сегодня Телеграф Фото: informator.news

Новости экологии: В Украине планируют пойти по примеру Британии и использовать иностранный способ захоронения радиоактивных отходов.

Заменить традиционные контейнеры на новую, мягкую упаковку - так, по мнению украинских экспертов, удастся более продуктивно разбираться с опасными для экологии отходами. Об этом сообщается на сайте Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Во время встречи украинской и британской группы на территории зоны отчуждения эксперты обменялись опытом в отрасли обращения с РАО. Так, благодаря консультациям с иностранными партнерами, представители Украины планируют поменять технологию захоронения радиоактивных отходов, используя мягкие контейнеры.

Инновационная технология не менее продуктивна, чем традиционные железные баки. Но при этом позволяет уменьшить объемы материалов и изменить форму упаковки. Данные свойства, по мнению украинских специалистов, намного эффективные работают в случаях обращения с крупногабаритным мусором.

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"Такая упаковка может использоваться на многих действующих хранилищах РАО в Украине, а также подходит для ряда будущих хранилищ и экономически выгодной", - говорится на сайте ведомства.

Также во время встречи групп-представителей двух стран участники обсудили возможность применения данной технологии для управления низкоактивными РАО. В будущем возможна сертификация мягких контейнеров в Украине.

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Все по теме:

Украина, Экология, Британия, Контейнер, Зона отчуждения, Радиоактивные отходы, РАО.
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