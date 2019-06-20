Ледники на Гималаях начали таять в два раза быстрее

Новости экологии: Гималайские ледники с каждым годом тают с новой силой.

Таяние ледников Гималаев происходит в два раза быстрее по сравнению с концом XX века.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Science Advances.

"Наши результаты показывают, что ледники в Гималаях претерпели значительную потерю льда за последние 40 лет, причем средняя скорость потери льда в XXI веке в два раза выше по сравнению с концом XX века", − говорится в исследовании.

По данным исследования, причиной ускорения процесса таяния ледников в Гималаях могло стать потепление в регионе, зафиксированное метеорологическими станциями.

Как отмечается в исследовании, средняя температура воздуха выросла на один градус по Цельсию в 2000-2016 годах по сравнению с данными последней четверти прошлого века.

В исследовании был использован набор цифровых моделей рельефа и снимки, полученные с помощью военных спутников американских спецслужб, которые использовались для разведки с 1973 по 1980 год.

Как ранее сообщало агентство, концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли впервые в истории человечества превысила показатель в 415 ppm, что, по мнению ученых, является критическим значением.