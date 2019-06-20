Борьба с загрязнением: как очистить Тихий океан от мусора за 5 лет

Боян Слат (Boyan Slat) — 23-летний голландский изобретатель и предприниматель. Проектировать и строить он начал с двух лет, а в 14 уже установил мировой рекорд Гиннесса, запустив одновременно 213 пневмогидравлических (или просто водных) ракет. Однако сейчас у юного гения планы куда грандиознее — он собирается очистить Мировой океан от пластикового мусора. В 2011 году во время отдыха в Греции Бояна поразило, что мусора в греческих водах чуть ли не больше, чем рыбы. После этого он посвятил все свое время решению проблемы загрязнения Мирового океана и бросил учебу. Через два года он основал компанию The Ocean Cleanup и представил план по очистке вод с помощью океанических течений. После выступлений на TEDx Talk юный гений собрал 2,2 миллиона долларов на свое изобретение.