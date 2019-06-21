Более 300 тысяч гривен убытка: на Закарпатье незаконно вырубали деревья

Новости экологии: В Закарпатской области одним из государственных лесхозов была произведена незаконная вырубка деревьев.

Более 300 тысяч гривен убытков и привлеченных к отвественности 107 должностных лиц - это стало результатом незаконной деятельности по вырубке леса в Закарпатской области. Об этом сообщается в пресс-службе Государственной экологической инспекции Украины.

Подразделение ведомства в данном регионе провело проверку ГП "Брустурянское лесоохотничье хозяйство". В результате ревизии оказалось, что предприятие нарушило ряд норм Лесного Кодекса.

Незаконная деятельность организации привела к убыткам, а также вреде окружающей среды. В частности, повреждение лесных культур возрастом до пяти лет и повреждение деревьев до степени прекращения роста.

В итоге более сотни должностных лиц были притянуты к административной ответственности. Также инспекторы службы определили размеры штрафов - почти 35 тысяч гривен, и выдали предписание по устранению нарушений.

Если штраф не будет погашен в добровольном порядке, инспекция направит результаты дела в суд для дальнейшего рассмотрения и принудительного взыскания указанной суммы.