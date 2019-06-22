Каждый пятый станет беженцем: чем грозит миру подъем уровня океана

Новости экологии: В 2100 году на Земле будет 2 миллиарда беженцев — из-за подъема уровня воды.

В 2100 году 2 миллиарда человек — около одной пятой населения мира — могут стать беженцами из-за повышения уровня океана. Те, кто некогда жил на береговых линиях, столкнутся с трудностями перемещения и переселения в поисках обитаемых мест подальше от моря.

"У нас будет больше людей и меньше территорий, быстрее, чем мы думаем", говорит автор работы на эту тему Чарльз Гейслер, почетный профессор социологии развития в Корнелльском университете.

"Будущее повышение мирового среднего уровня моря, вероятно, будет резким. Но мало кто из политиков оценивает существенные препятствия на пути климатических беженцев в прибрежной зоне, которые попытаются мигрировать на более высокую почву".

Ожидается, что к 2050 году численность населения Земли возрастет до 9 миллиардов человек, а к 2100 году — до 11 миллиардов. Для питания этого населения потребуется больше пахотных земель, поскольку расширяющиеся океаны поглотят плодородные прибрежные зоны и дельты рек, заставляя людей искать новые места для проживания.

"Столкновение сил человеческой плодовитости, затопления прибрежных зон, бегства из жилых районов и проблем с переселением во внутренние земли станет огромной проблемой. По нашим оценкам земли не смогут поддержать новые волны климатических беженцев из-за остаточных войн, истощения природных ресурсов, снижения чистой первичной продуктивности, опустынивания, разрастания городов, концентрации земель, прокладки дорог и хранения парниковых газов", говорит Гейслер.

Ученые приводят в пример возможные решения и упреждающие адаптации в таких местах, как Флорида и Китай, где координируется политика прибрежного и внутреннего землепользования в ожидании вызванных погодой перемещений населения.