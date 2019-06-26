Как озоновая дыра над Антарктикой влияет на климат и жизнь в Южном полушарии

Новости экологии: Ученые рассказали, какое воздействие на Землю оказало наличие дыры в озоновом слое.

В опубликованной 24 июня в журнале Nature Sustainability статье, подготовленной группой ученых ООН по оценке воздействия на окружающую среду сообщается о сложных взаимосвязях между разрушением озонового слоя над Антарктидой и УФ-излучением, которое приводит к изменению климатических зон на планете, температуры океана, и как результат повышает уязвимость некоторых видов животных.

Как и глобальное изменение климата сегодня, появление огромной дыры в озоновом слое стало серьезной экологической проблемой 80-х и 90-х годов. Этот защитный слой, расположенный в верхних слоях атмосферы, отражает значительную часть губительного УФ-излучения и играет важную в роль в том, чтобы сохранять нашу планету обитаемой. Однако в 80-х годах ученые обнаружили дыру в озоновом слое, которая образовалась над Антарктикой.

Причиной назвали активное использование людьми хлорфторуглеродов (ХФУ). Это вещество, которое применялось для изготовления хладагентов и аэрозолей, при попадании в атмосферу в больших количествах и взаимодействии с солнечным светом разрушало озоновый слой. Осознавая опасность, мир 1987 году подписал Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, предписывающий запрет на использование ХФУ.

Спустя 30 лет с момента подписания этого документа размеры дыры уменьшались, однако это процесс происходит очень медленно, поэтому дыра в озоновом слое по-прежнему оказывает воздействие на окружающую среду. Исследователи из ООН решили изучить, какое влияние дыра в озоновом слое оказывает на изменения климата.

Оказалось, что наибольшие изменения связаны с Антарктическим Колебанием. Это потоки, которые находятся над нижним Южным полушарием и естественным образом смещаются на север и юг с течением времени. Новое же исследование показало, что под действием дыры в озоновом слое колебания переместились дальше на юг, чем за тысячу лет. В результате это сместило на юг и климатические зоны. По мере этого смещения менялся и характер осадков, температура морской поверхности и океанические течения на больших площадях южного полушария также смещались, влияя на наземные и водные экосистемы в Австралии, Новой Зеландии, Антарктике, Южной Америке, Африке и Южном океане.

Изменения также коснулись и других частей океана, сделав в одних регионах климат теплее, а в других – холоднее. Это в свою очередь привело и к изменениям в экосистемах в этих областях. Например, теплые воды оказывают негативные последствия для колоний водорослей у берегов австралийского острова Тасмания и коралловых рифов у берегов Бразилии. Холодные места в свою очередь обнаружили для себя некоторую выгоду: повысился объем рыбы и криля, являющихся основой питания для популяций пингвинов, тюленей и некоторых видов птиц.

"Мы наблюдаем, как дыра в озоне изменила характер температур и осадков в Южном полушарии. Это в свою очередь привело к изменению мест обитания водорослей, рыбы, которая ими питается, а также тюленей и моржей, которые питаются рыбой. Другими словами, мы наблюдаем изменение на всем протяжении пищевой цепи", — говорит соавтор исследования Кевин Роуз.

Влияние сложившаяся ситуация оказывает и на другие виды живых организмов. Выбросы углекислого газа в атмосферу привели к подкислению океана, что, в свою очередь, истощило раковины моллюсков, проживающих в Антарктическом регионе. В результате последние оказались сильнее подверженными ультрафиолетовым лучам, которые проникают через дыру в озоновом слое.

Ученые также отмечают и эффект обратной петли между климатическими изменениями и наличием дыры в озоновом слое.

"Выбросы парниковых газов сохраняют больше тепла в нижних слоях атмосферы, что приводит к охлаждению ее верхних слоев. Поскольку озон истощается при более низких температурах, более холодные атмосферные слои приводят к замедлению восстановления озонового слоя", — добавляет Роуз.