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Глобальное потепление может спровоцировать климатическую дискриминацию

Глобальное потепление может спровоцировать климатическую дискриминацию
18:07 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Об этом говорится в отчете эксперта ООН по правам человека.

Миру все больше грозит "климатический апартеид", в котором богатые будут платить за побег от жары и голода, вызванных усилением экологическим кризисом. А в это время остаток человечества будет страдать.

Специальный докладчик ООН по вопросам чрезвычайной бедности и прав человека Филип Алстон утверждает, что последствия глобального потепления очень вероятно подорвут не только основное право на жизнь, воду, пищу и жилье для миллионов людей, но и уничтожит демократию и верховенство закона.

При этом он раскритиковал "достаточно неадекватные шаги" от самого ООН, стран мира, неправительственных организаций и бизнеса, подчеркнув, что все усилия "непропорциональны уровню остроты и строгости угрозы". Его отчет для совета по правам человека международной организации говорит: "Права человека могут не пережить тот переворот, который приближается".

Отчет Алстона по климатическим изменениям и бедности будет формально представлен в Совете по правам человека в Женеве в пятницу. В нем сказано, что наибольшее влияние климатических изменений ощутят на себе те, кто живут в бедности. Много кто потеряет доступ к пище и питьевой воде.

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"Изменение климата угрожает перечеркнуть последние 50 лет прогресса в развитии, повышении здоровья в мире и сокращении бедности", - сказал Алстон.

На развивающиеся страны придется 75% последствий от климатических изменений, хотя беднейшая часть населения Земли ответственна лишь за 10% выбросов углекислого газа.

"В то же время демократия и верховенство закона, а также широкий спектр гражданских и политических прав тоже под угрозой. Риск роста общественного недовольства, рост неравенства и даже повышение уровней лишений среди некоторых групп, станет стимулом для националистов, ксенофобов, расистов и прочих реакционеров. Поддерживать сбалансированный подход к гражданским и политическим правам будет чрезвычайно трудно", - говорится в отчете.

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"Мы рискуем попасть в сценарий "климатического апартеида, в котором богатые будут платить, чтобы убежать от перегрева, голода и конфликтов в то время, как остальной мир будет брошен страдать", - сказал Алстон.

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ООН, Климат, Прогнозы, Дискриминация, Глобально потепление.
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