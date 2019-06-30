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"Месяц прайда": в лондонском зоопарке устроили праздник однополой паре пингвинов

"Месяц прайда": в лондонском зоопарке устроили праздник однополой паре пингвинов
11:43 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости экологии: В лондонском зоопарке ZSL насчитывается 93 пингвина Гумбольдта, в том числе гей-пара Ронни и Реджи.

Работники зоопарка сделали специальный мини-баннер для дома Пингвин-Бич, где проживают самые известные жители зоопарка, пингвины Гумбольдта Ронни и Реджи. На транспаранте написано: "Некоторые пингвины - геи. Живите с этим".

Ронни и Реджи соединились в 2014 году и, как известно, приняли яйцо, оставленное другой парой год спустя. Пара разделяла родительские обязанности, воспитывая птенца Китона, пока он не покинул гнездо. Ронни и Реджи часто обнимаются друг с другом в своем гнезде.

Влюбленная парочка разделяет свой дом с 91 пингвином, включая однополых пар Надю, Циммера, Дева и Мартина, а также годовалую Радугу, которая вылупилась во время празднования Прайда в прошлом году и будет отмечать свой первый день рождения в эти выходные.

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Помимо плотного графика мероприятий Zoo Nights, посетители смогут узнать о гендерных и однополых отношениях в животном мире, где расскажут о том, насколько распространены однополые пары - от пингвинов и панд до коз и жирафов. Посетители могут посетить львов, насладиться вкусной уличной едой со всего мира и поиграть на новом поле для мини-гольфа в зоопарке.

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Все по теме:

Лондон, Зоопарк, Пингвины, Однополая пара, Месяц прайда, ZSL, Zoo Nights.
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