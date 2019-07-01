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Июнь в Киеве был самым жарким в истории

Июнь в Киеве был самым жарким в истории
16:28 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости экологии: Месяц июнь 2019 года в Киеве стал самым теплым за все 139 лет наблюдений.

Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха июня в столице составила +23,6 °С, что на 5,4°С выше климатической нормы.

"Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше +30°С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2°С", – говорится в сообщении.

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Самым холодным в Киеве стал последний день месяца. 30 июня минимальная температура под утро опустилась до +13,5°С. Самым жарким было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,0°С.

Осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы.

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Киев, Погода, Жара, Лето, Июнь, лето 2019.
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