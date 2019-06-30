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Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков

Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
08:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В начале июля из Украины практически полностью уйдут дожди с грозами и установится летняя температура воздуха.

В начале следующей недели, 1-2 июля, будет наблюдаться переменная облачность. В понедельник осадков не ожидается, а во вторник в западных, северных областях, днем также в центральных местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1 июля 12-17°, на востоке 9-14°, 2 июля 16-21°; днем 1 июля на Левобережье, 2 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях 24-29 °, на остальной территории 29-34°.

Прогноз погоды на понедельник, 1 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +29...+31, ясно
  • Львов – +31...+33, ясно
  • Ивано-Франковск – +31...+33, ясно
  • Тернополь – +31...+33, ясно
  • Черновцы – +31...+33, ясно
  • Хмельницкий – +31...+33, ясно
  • Луцк – +31...+33, ясно
  • Ровно – +31...+33, ясно
  • Житомир – +31...+33, ясно
  • Винница – +31...+33, ясно
  • Одесса – +32...+34, ясно
  • Николаев – +31...+33, ясно
  • Херсон – +31...+33, ясно
  • Симферополь – +25...+27, ясно
  • Кропивницкий – +30...+32, ясно
  • Черкассы – +31...+33, ясно
  • Чернигов – +28...+30, ясно
  • Сумы – +26...+28, ясно
  • Полтава – +26...+28, ясно
  • Днепр – +27...+29, ясно
  • Запорожье – +26...+28, ясно
  • Донецк – +26...+28, ясно
  • Луганск – +24...+26, ясно
  • Харьков – +26...+28, ясно
  • Киев – +31...+33, ясно

Прогноз погоды на 1 июля

Также сухо будет в Киеве и области 1 июля, температура ночью будет достигать 12-17°, днем 29-34 °. А уже 2 июля местами выпадет кратковременный дождь, гроза, температура ночью 16-21 °, днем 24-29°. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье, 30 июня, в Украине преимущественно без осадков, лишь на востоке местами возможен кратковременный дождь, температура поднимется до + 26 °.

Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила

Напомним, на юге Франции в пятницу установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.  До этого максимальной температурой воздуха за всю историю наблюдений во Франции считался показатель в 44,1 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован 12 августа 2003 года в провинции Гар, на юге Франции.

По данным на субботу, 29 июня, от рекордно высоких температур воздуха умерли четыре человека во Франции, а также по два - в Испании и Италии.
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Погода, Жара, Погода в Украине, Прогноз погоды, Солнечно.
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