Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков

Новости Украины: В начале июля из Украины практически полностью уйдут дожди с грозами и установится летняя температура воздуха.

В начале следующей недели, 1-2 июля, будет наблюдаться переменная облачность. В понедельник осадков не ожидается, а во вторник в западных, северных областях, днем также в центральных местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1 июля 12-17°, на востоке 9-14°, 2 июля 16-21°; днем 1 июля на Левобережье, 2 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях 24-29 °, на остальной территории 29-34°.

Прогноз погоды на понедельник, 1 июля, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31, ясно

Львов – +31...+33, ясно

Ивано-Франковск – +31...+33, ясно

Тернополь – +31...+33, ясно

Черновцы – +31...+33, ясно

Хмельницкий – +31...+33, ясно

Луцк – +31...+33, ясно

Ровно – +31...+33, ясно

Житомир – +31...+33, ясно

Винница – +31...+33, ясно

Одесса – +32...+34, ясно

Николаев – +31...+33, ясно

Херсон – +31...+33, ясно

Симферополь – +25...+27, ясно

Кропивницкий – +30...+32, ясно

Черкассы – +31...+33, ясно

Чернигов – +28...+30, ясно

Сумы – +26...+28, ясно

Полтава – +26...+28, ясно

Днепр – +27...+29, ясно

Запорожье – +26...+28, ясно

Донецк – +26...+28, ясно

Луганск – +24...+26, ясно

Харьков – +26...+28, ясно

Киев – +31...+33, ясно

Прогноз погоды на 1 июля

Также сухо будет в Киеве и области 1 июля, температура ночью будет достигать 12-17°, днем 29-34 °. А уже 2 июля местами выпадет кратковременный дождь, гроза, температура ночью 16-21 °, днем 24-29°. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье, 30 июня, в Украине преимущественно без осадков, лишь на востоке местами возможен кратковременный дождь, температура поднимется до + 26 °.