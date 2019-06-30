Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков

В начале следующей недели, 1-2 июля, будет наблюдаться переменная облачность. В понедельник осадков не ожидается, а во вторник в западных, северных областях, днем также в центральных местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1 июля 12-17°, на востоке 9-14°, 2 июля 16-21°; днем 1 июля на Левобережье, 2 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях 24-29 °, на остальной территории 29-34°.
Прогноз погоды на понедельник, 1 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 1 июля
Также сухо будет в Киеве и области 1 июля, температура ночью будет достигать 12-17°, днем 29-34 °. А уже 2 июля местами выпадет кратковременный дождь, гроза, температура ночью 16-21 °, днем 24-29°. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.
В воскресенье, 30 июня, в Украине преимущественно без осадков, лишь на востоке местами возможен кратковременный дождь, температура поднимется до + 26 °.
Напомним, на юге Франции в пятницу установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию. До этого максимальной температурой воздуха за всю историю наблюдений во Франции считался показатель в 44,1 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован 12 августа 2003 года в провинции Гар, на юге Франции.