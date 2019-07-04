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Четверг, 04.07.2019
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Водная тюрьма: 4 июля - Международный день дельфинов-пленников

Водная тюрьма: 4 июля - Международный день дельфинов-пленников
17:11 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Экологи, защитники природы, зоозащитники на протяжении 8 лет требуют закрытия всех дельфинариев в стране.

А также считают недопустимым использовать животных в военных целях.

Правительство Индии присвоило дельфинам статус "личностей, не относящихся к человеческому роду". Часть штатов США, Бразилия, Коста-Рика запретили дельфинарии, аргументируя это тем, что они не соответствуют жизненным потребностям дельфинов.

Сколько дельфинов в украинских дельфинариях - не знает никто. Официальный реестр китообразных, содержащихся в неволе, в Украине не ведется.

Хлорка, содержащаяся в воде, вызывает болезни глаз и кожи дельфинов. Животные, привыкшие преодолевать за сутки более 100 км, теснятся в бассейнах. Вследствие этого пленные дельфины живут вдвое меньше, чем их собратья на воле.

Из-за аномальной жары в своих ракушках заживо варятся мидии

Больше половины китообразных умирают в первые 2 года адаптации в неволе, а перед каждым трюком дельфинов стоит издевательство и истощения голодом. Все дельфины, которые проживают на территории Украины, занесены в Красную Книгу.

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Дельфины, 4 июля, Международный день дельфинов-пленников.
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