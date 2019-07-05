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Самцы индийских слонов научились объединяться в "банды"

Самцы индийских слонов научились объединяться в "банды"
14:49 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Эти великаны исключительно умны и социальны, и под мощным давлением они находят новые приемы и способы адаптации.

Чтобы выжить в условиях современного мира, молодые самцы индийских слонов выработали новую форму поведения и стали образовывать отдельные группы.

Сколь часто ни встречаем мы слонов в кино и мультфильмах, на логотипах и в зоопарках, в дикой природе и африканским, и азиатским слонам угрожает вымирание.

Так, в Индии молодые самцы, в норме живущие в составе смешанных семей, стали отделяться и образовывать кочующие группы одиночек. Связываться с такой "бандой" весьма опасно даже для хорошо вооруженных браконьеров, и такое поведение повышает шансы слонов на выживание. Недаром оно чаще всего проявляется в сельскохозяйственных районах, особенно опасных для этих больших животных. 

За ними "гоняются" миллионеры: топ самых дорогих животных

В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, Нишант Шринивасая (Nishant Srinivasaiah) и его соавторы пишут, что для проверки сообщений о появлении "слоновьих банд" они собрали почти 1500 фотографий 250 слонов, живущих в разных регионах Индии. Снимки были сделаны в 2016-2017 годах и, действительно, частично запечатлели группы по трое-шестеро совместно проживающих молодых самцов. 

В лесистых, сравнительно безопасных районах слоны сохраняют традиционный образ жизни, и молодняк остается в родной семье, пока не повзрослеет окончательно и не станет могучими одиночками. Однако в сельскохозяйственных районах "подросткам" приходится группироваться, чтобы выжить.

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Экология, Слон, Животные, Слоны, Великаны, Индийский слон.
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