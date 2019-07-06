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Экологи планируют заняться восстановлением лесов на 900 млн гектаров земли

Экологи планируют заняться восстановлением лесов на 900 млн гектаров земли
21:01 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Это является наиболее эффективным способом борьбы с изменениями климата

На планете можно высадить леса на 900 миллионах гектаров (это чуть больше площади Бразилии), которые выходят за пределы сельскохозяйственных угодий и городов. Такое количество растений сможет сохранить 205 гигатонн углерода.

К такому выводу пришли швейцарские и итальянские экологи во главе с Томасом Кроутэром из Швейцарской высшей технической школы Цюриха при оценке территории Земли, которую можно занять лесами.

По мнению авторов исследования, восстановление лесов, возможно, является самым эффективным способом борьбы с изменениями климата. Ученые изучили, сколько гектаров земли можно отдать под посадку деревьев, не причиняя вреда сельскохозяйственным угодьям и не уменьшая площади городов. Чтобы оценить густоту природного лесного покрова, авторы изучали защищенные территории, в которых антропогенное воздействие не слишком большое.

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Расчеты показали, что лесом можно занять еще 900 млн гектаров для того, чтобы к 2050 году ограничить глобальное повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия. Более 50 процентов этой территории приходится на шесть стран - Россию, США, Канаду, Бразилию, Австралию и Китай. По оценкам исследователей такое количество растений сможет сохранить 205 гигатонн углерода (по оценкам, в 2018 году мировые выбросы углекислого газа достигли 37 млрд тонн).

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Земля, Лес, Изменения Климата.
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