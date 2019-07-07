В Чернобыльской зоне выросли уникальные растения, занесенные в Красную книгу

Новости экологии: В Чернобыльской зоне в июле расцвели желтая и водяная лилии, которые находятся на территории Украины под особой охраной из-за своего крупного размера.

"Кувшины желтые (кувшинка желтая) – многолетнее водяное растение с толстым ползучим корневищем. Встречается в стоячих и медленно текучих водах. Цветет в июне-июле. Плод - кувшинообразная коробочка. Корневищем и листьями кувшинок питаются бобры, водяные крысы, выдры и другие животные, а семенами – водоплавающие птицы. Все части растения в сыром виде являются ядовитыми. Используются в народной медицине. Кувшинка желтая занесена в Зеленую книгу Украины, куда входят растения редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, и типичные природные растительные группировки, которые подлежат охране", - сообщают в Facebook специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Специалисты отмечают, что кувшинки Чернобыля – крупнейшие цветы украинской флоры. Диаметр растения достигает 15 см, а корневища могут расти на дне водоема на глубине до 5 м.

Очевидцы делятся впечатлениями о том, что на ночь красивые цветы опускаются на воду, а с восходом солнца распускают свои прекрасные лепестки.

Кувшинки широко используют в научной и народной медицине. Цветут они, как правило, на протяжении трех летних месяцев.