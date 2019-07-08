В США погибают миллионы летучих мышей: причина

Новости экологии: Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил еще один штат.

Болезнь, вызванная грибком, внезапно появилась на северо-востоке Штатов 12 лет назад и неуклонно двигалась на Запад. Гриб поразил североамериканские виды летучих мышей в некоторых регионах и подтолкнул их к исчезновению. На данный момент он оставил свои следы в 38 штатах и коснулся 45 видов этих животных. Недавно смертельный грибок заметили и в Северной Калифорнии.

Государство всеми силами старается остановить распространение грибка и исследует его, выясняя риск заражения для человеческого организма. Грибок, названный Pseudogymnoascus destructans, вызывает у летучих мышей синдром белого носа, который характеризуется возникновением нароста на морде и крыльях.

На поздних стадиях заболевания наблюдаются рубцевание мембран крыла и потеря жира, из-за чего, по мнению ученых, наступает смерть животного. Болезнь передается только через физический контакт между особями, но споры могут цепляться за одежду, обувь и оборудование: таким образом, люди также могут невольно транспортировать споры смертельного грибка в новые места обитания.

Из-за размера колоний летучих мышей и способов их взаимодействия друг с другом — размножения, зимней спячки и охоты — для начала местной эпидемии требуется только одна зараженная летучая мышь. Гриб может сохраняться в пещерной среде десятилетиями даже при отсутствии летучих мышей.

Ученые пытаются найти решение проблемы этой эпидемии, потому что летучие мыши играют жизненно важную экологическую роль, принося пользу людям. Биологи рассмотрели возможность использования фунгицидов для борьбы с болезнью, но исследования показали, что они способны убить другие микробы в пещерах, что может еще больше навредить популяции животных. Другой вариант — размещение обогревателей в пещерах для уничтожения холодолюбивого грибка — нарушит зимнюю спячку летучих мышей.

Самый эффективный, но не менее сложный способ решения проблемы — распыление вакцины от гриба над колониями летучих мышей. Однако вакцина пока не разработана, и, по словам ученых, потребуется несколько лет для ее создания и проведения первых тестов.