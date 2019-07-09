Самые длинные существа на планете, известные науке

Черная мамба
Длина: 4,5 метров
Одного укуса черной мамбы хватит, чтобы свалить буйвола. Человек же почти не имеет шанса выжить: яд слишком быстро распространяется по организму. Ко всему прочему, эта змея невероятно быстра и способна развивать до 19 км/ч по ровной местности.
Сетчатый питон
Длина: 12,2 метра
Самая длинная змея в мире. Чаще всего в природе встречаются экземпляры по 7-7,5 метров, но в одном из зоопарков Австралии долгое время жил рекордсмен, питон Дейв, выросший аж до 12,2 метров.
Гигантская анаконда
Длина: 11,43 метра
В настоящий момент длиннейшей анакондой в мире считается змея, которую передали в дар Нью-Йоркскому зоологическому обществу. Девять метров и сто тридцать килограммов — опаснейшее сочетание параметров. Однако, несколькими годами ранее фермеры Колумбии наткнулись на еще более крупный экземпляр: пойманная ими анаконда достигала почти двенадцати метров в длину.
Бирманский питон
Длина: 9,15 метров
Бирманский, или темный тигровый питон способен вырастать до 9,15 метров — именно такой был пойман зоологами на Кубе. Однако, чаще всего длина представителей этого вида не превышает пяти метров.
Королевская кобра
Длина: 5,6 метра
А это — самая крупная из отряда ядовитых змей. Средняя длина королевской кобры — около 4 метров, рекордсмен же достигал пяти с половиной метров.
Удав
Длина: 4 метра
Кинематограф превратил удава в опаснейшее создание, способное вырастать до невероятных размеров. В реальности же, длина обыкновенного питона не превышает четырех метров, а питается он мелкими млекопитающими и птицами.