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Самые длинные существа на планете, известные науке

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Самые длинные существа на планете, известные науке
15:43 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости экологии: Несколько самых крупных представителей пресмыкающихся.

  • 1

    Черная мамба

    Длина: 4,5 метров

    Одного укуса черной мамбы хватит, чтобы свалить буйвола. Человек же почти не имеет шанса выжить: яд слишком быстро распространяется по организму. Ко всему прочему, эта змея невероятно быстра и способна развивать до 19 км/ч по ровной местности.

  • 2

    Сетчатый питон

    Длина: 12,2 метра

    Самая длинная змея в мире. Чаще всего в природе встречаются экземпляры по 7-7,5 метров, но в одном из зоопарков Австралии долгое время жил рекордсмен, питон Дейв, выросший аж до 12,2 метров.

  • 3

    Гигантская анаконда

    Длина: 11,43 метра

    В настоящий момент длиннейшей анакондой в мире считается змея, которую передали в дар Нью-Йоркскому зоологическому обществу. Девять метров и сто тридцать килограммов — опаснейшее сочетание параметров. Однако, несколькими годами ранее фермеры Колумбии наткнулись на еще более крупный экземпляр: пойманная ими анаконда достигала почти двенадцати метров в длину.

  • 4

    Бирманский питон

    Длина: 9,15 метров

    Бирманский, или темный тигровый питон способен вырастать до 9,15 метров — именно такой был пойман зоологами на Кубе. Однако, чаще всего длина представителей этого вида не превышает пяти метров.

  • 5

    Королевская кобра

    Длина: 5,6 метра

    А это — самая крупная из отряда ядовитых змей. Средняя длина королевской кобры — около 4 метров, рекордсмен же достигал пяти с половиной метров.

  • 6

    Удав

    Длина: 4 метра

    Кинематограф превратил удава в опаснейшее создание, способное вырастать до невероятных размеров. В реальности же, длина обыкновенного питона не превышает четырех метров, а питается он мелкими млекопитающими и птицами.

Русалочка уже не та: удручающие иллюстрации о проблемах загрязнения океана

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Экология, Пресмыкающиеся, Длинные существа.
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