Самые длинные существа на планете, известные науке

1 Черная мамба Длина: 4,5 метров Одного укуса черной мамбы хватит, чтобы свалить буйвола. Человек же почти не имеет шанса выжить: яд слишком быстро распространяется по организму. Ко всему прочему, эта змея невероятно быстра и способна развивать до 19 км/ч по ровной местности.

2 Сетчатый питон Длина: 12,2 метра Самая длинная змея в мире. Чаще всего в природе встречаются экземпляры по 7-7,5 метров, но в одном из зоопарков Австралии долгое время жил рекордсмен, питон Дейв, выросший аж до 12,2 метров.

3 Гигантская анаконда Длина: 11,43 метра В настоящий момент длиннейшей анакондой в мире считается змея, которую передали в дар Нью-Йоркскому зоологическому обществу. Девять метров и сто тридцать килограммов — опаснейшее сочетание параметров. Однако, несколькими годами ранее фермеры Колумбии наткнулись на еще более крупный экземпляр: пойманная ими анаконда достигала почти двенадцати метров в длину.

4 Бирманский питон Длина: 9,15 метров Бирманский, или темный тигровый питон способен вырастать до 9,15 метров — именно такой был пойман зоологами на Кубе. Однако, чаще всего длина представителей этого вида не превышает пяти метров.

5 Королевская кобра Длина: 5,6 метра А это — самая крупная из отряда ядовитых змей. Средняя длина королевской кобры — около 4 метров, рекордсмен же достигал пяти с половиной метров.