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"Крайне оптимистическая оценка": в 77% мегаполисов резко потеплеет к 2050 году

"Крайне оптимистическая оценка": в 77% мегаполисов резко потеплеет к 2050 году
23:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости экологии: Из-за климатического сдвига в мегаполисах резко потеплеет до 2050 года.

77 процентов крупнейших городов мира в ближайшие 30 лет столкнутся с резким потеплением.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей технической школы Цюриха, опубликованы в научном издании Plos One.

"Климатические условия более 77% крупных городов мира изменятся настолько, что они будут более напоминать условия других (расположенных намного южнее - ред.) крупных городов", - сообщают исследователи.

Учёные прибегли к "крайне оптимистичной оценке" глобального повышения температуры, в своих расчётах предположив, что средние температуры увеличиваются на 1,4 градуса.

Исследователи пришли к выводу, что к 2050 году в крупных городах северного полушария будут преобладать климатические условия, свойственные намного более южным территориям в настоящем времени.

По данным ООН, изменение климата подрывает борьбу с бедностью и голодом

Таким образом в городах Европы температура летом будет выше на 3,5 градуса, а зимой - на 4,7 градуса. Например, климатические условия в Лондоне будут напоминать погоду в Мадриде, а в Мадриде станет жарко, как в марокканском Марракеше.

В связи с такими прогнозами, авторы исследования призвали мировое сообщество к дальнейшим усилиям в борьбе с изменением климата.

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Глобальное потепление, Парниковый эффект, Повышение температуры.
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