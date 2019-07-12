Ассоциация экологов: "Мы против использования экологии в политических целях"

Новости экологии: Экологи объединились и подписали меморандум о прекращении использования экологии в избирательных целях.

Этот меморандум направлен на сотрудничество и противостояние с политическими целями, которые намеренно ориентируются на использование экологии в коммерческих авантюрах и неоправданных рисках для окружающей среды.

По сообщениям Профессиональной ассоциации экологов (PAEU) на заявление откликнулись более 16 эко-организаций: "Очевидно, в последние несколько лет и до Украины добрался мировой тренд циничного использования темы экологии в коммерческих и политических целях, наравне со снижением тарифов и борьбой с коррупцией уже рутинное настоящее, которое мы наблюдаем в СМИ, и является манипулятивной предвыборной технологией".

В последнее годы экологические вопросы стали более токсичными. Это объясняется тем, что о проблемах окружающей среды стали говорить все больше, но решения данных вопросов не находит отображения в реальных делах современных политиков, а именно в предвыборных агитациях перед выборами, или другими значимыми событиями.

Уточним, что в подписании эко-меморандума приняли участие такие организации и отрасли как Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами, Биоэнергетическая ассоциация, Ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики, Центр энергетической безопасности и другие организации.