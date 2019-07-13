Необычные факты о самом высоком наземном животном планеты - жирафе

1 Есть четыре вида жирафов До 2016 года существовал один вид жирафов. Для тех, кто более пристально вглядывался в тонкие различия между оссиконами ("рожками" на голове), узорами на шкуре и различием в местах обитания, существовало девять подвидов. Поскольку классификация проводилась между 1758 и 1911 годами, современные исследователи чувствовали, что классификационные требования были ненадежными, потому что жирафов изучали на так глубоко, как других крупных африканских млекопитающих. В отличие от львов и слонов, многое о жирафах остается неизвестным. Чтобы узнать правду, было проведено первое пятилетнее исследование, в ходе которого исследовали генетические особенности всех девяти подвидов. ДНК-тесты доказали, что "девять" подвидов на самом деле являются четырьмя различными видами: Сетчатый жираф (G. reticulata), Масайский жираф (G. tippelskirchi), Нубийский жираф (G. camelopardalis) и Южноафриканский жираф (G. giraffa). Поскольку они не скрещиваются друг с другом, правильная идентификация видов является важным шагом вперед, который может гарантировать, что все четыре выживут.

2 Императорские жирафы В 1400-х годах китайский император Юнлэ (Yongle) хотел исследовать мир. Он отправил флот кораблей в семь экспедиций, которые добрались до Южной Африки и высадились на современном мысе Доброй Надежды. Юнлэ любил коллекционировать экзотических животных, и иноземцы преподносили ему в качестве подарков носорогов, павлинов, слонов и медведей. Во время четвертой экспедиции китайцы прибыли в Бенгалию и встретились с посланниками из Малинди (Кения). Последние передал жирафа, который был немедленно помещен в конюшню на борту одного из императорских кораблей. Размер животного не был проблемой. Суда, отправлявшиеся в такие экспедиции, остаются самыми крупными когда-либо построенными деревянными судами в истории. Несмотря на обширную коллекцию странных животных, жираф произвел на императора такое впечатление, что стал единственным животным, потрет которого он приказал нарисовать. Изображение добавило мистики, предполагая, что "цилинь" - это существо, сравнимое с западным единорогом. Через год при императорском дворе появился второй жираф. Несмотря на странную историю этих животных, нет никаких записей о том, что стало с пятнистой парой.

3 Им нравятся мертвые туши Фотограф National Geographic Корин Кендалл (Corinne Kendall) несколько лет назад посетила один заповедник. Оказавшись в Национальном заповеднике Масаи Мара в Кении (Kenya’s Masai Mara National Reserve), она запечатлела жуткую картину. Два взрослых жирафа возились у тела мертвой антилопы Гну. Они не только жевали тушу, но время от времени подбрасывали ее в воздух. Это противоречило образу жирафа как нежного травоядного. Эксперты просмотрели фотографии и обнаружили, что такое поведение не было каким-то отклонением, как казалось вначале. Вероятно, это был случай остеофагии. Чтобы сохранить здоровье скелета, травоядным нужен кальций и фосфор. По этой причине эти млекопитающие грызут кости. Недавно был получен снимок еще одного жирафа, который облизывал череп мертвого буйвола. Один из экспертов, который оценивал фотографии Кендалл, также сказал National Geographic, что, во время работы регулярно наблюдал увлечение жирафов тушами. В среднем с жирафами, обнюхивающими кости, он сталкивался примерно шесть раз в год.

4 У них в подмышках спят птицы В Национальном парке Серенгети в Танзании (Serengeti National Park) в течение многих лет работал проект Snapshot Serengeti. В его рамках были установлены фотоловушки, автоматически снимавшие оказавшихся рядом животных. В какой-то момент одна камера зафиксировала то, чего раньше никто не видел. Исследователи всегда знали, что коричневая птица под названием желтоклювый буйволовый скворец ухаживает за жирафами и другими крупными африканскими млекопитающими. Крошечное существо удаляет клещей и даже питается кровью хозяина, его глазной и носовой слизью. Однако эта активность наблюдалась только в течение дня. Однажды ночью жираф привел в действие одну из ловушек, которая сделала серию снимков. Они показали, что в подмышках животного располагались группы спящих скворцов. Раньше никто не думал, что птицы иногда предпочитают ночевать там, где они находят еду. Хотя это было удивительно, было нетрудно понять, почему дятлы это делают. Помимо того, что они оставались рядом со своим кормящим хозяином, подмышками у жирафа было также тепло и безопасно.

5 Самцы чернеют С самцами жирафов происходит нечто необычное. С возрастом их пятна становятся черными. В 2012 году в ходе одного любопытного исследования изучили 36 самцов, все они были из Долины Луангва в Замбии. Был известен точный возраст 10 самцов, а возраст остальных оценивали по тому, насколько темными были узоры на их шкуре. Данные о животных собирали в течение 33 лет, что позволило получить богатый источник информации об изменении окраски в течение жизни самцов. Теленок перестает питаться молоком матери в два года и покидает среду своего рождения между четырьмя и восемью годами. Потемнение становится очевидным, когда самцам исполняется семь или восемь лет. Пятна начинают чернеть с середины, и чернота растекается наружу к краям. Этот процесс занимает почти два года, и в среднем к 9,4 годам пятна становятся угольно-черными. Хотя исследование 2012 года было первым, в ходе которого удалось выяснить влияние времени на окраску жирафов, причину этого процесса установить не удалось. Данное изменение как-то связано с уровнем тестостерона. Самцы достигают половой зрелости в возрасте около 10 лет, то есть примерно в то время, когда трансформация пятен на их шкуре завершается.

6 Таинственная болезнь В 2014 году Артуру Мунезе (Arthur Muneza) нужно было выбрать животное, которое он мог бы изучать, обучаясь в магистратуре в Мичиганском университете. Как и многие другие, он рассматривал популярные варианты - слонов и африканских хищников. Однако в конечном итоге биолог выбрал жирафов, когда услышал, что они страдают от странного и недостаточно изученного поражения кожи. Про жирафов как-то забывают, когда речь идет об исследованиях мегафауны. Даже недуг, который может быть фактором, способствующим снижению популяции жирафов, получил банальное название – заболевание кожи жирафов. Однако Мунеза загорелся. Он углубился в прошлые исследования и загнал в угол ветеринаров, а также сотрудников зоопарка. Он просмотрел старые исследования, изучив симптомы, которые включают в себя повреждения на ногах и шее. Эти области часто становятся серыми, кровянистыми и покрываются коркой. Об этом упоминается только в восьми источниках. Мунеза разослал анкеты тем, кто работал с жирафами, и получил всего 63 ответа. Зоопарки сообщили о 14 случаях заболевания у своих животных. Пугало то, что в Национальном парке Руаха (Ruaha National Park) в Танзании сообщили о том, что болезнь есть у 79 процентов обитающих там жирафов. Мунеза продолжает сотрудничать с экспертами, чтобы приблизится к разгадке того, что вызывает болезнь, как она распространяется и как ее можно лечить.

7 Мариус В 2014 году Копенгагенский зоопарк (Copenhagen Zoo) в Дании рассматривал вопрос об эвтаназии одного из своих жирафов. Поскольку жираф Мариус был здоровым 18-месячным малышом, тысячи людей подписали петицию о том, чтобы сохранить ему жизнь, пока для малыша не найдут новый дом. Причина, по которой зоопарк хотел усыпить животное, заключалась в том, что Мариус был не нужен для международной программы разведения. Кроме того, растущий самец провоцировал агрессию других самцов. Несмотря на протесты на местном и международном уровне, требовавшие перевезти жирафа в другое место, сотрудники Копенгагенского зоопарка отказался это сделать. В воскресенье утром один из сотрудников накормил Мариуса его любимым ржаным хлебом, а затем застрелил его. Жирафа расчленили перед посетителями, а затем куски тела раздали хищникам и исследователям. Смерть Мариуса вызвала такой гнев, что сотрудники зоопарка получили угрозы расправы над ними и их семьями. Короткая жизнь Мариуса и публичное расчленение раскрыли то, о чем мало кто знает. Для зоопарков является обычной практикой убивать здоровых животных, когда их генетика не соответствует стандартам разведения, когда для них нет места, или, когда они не привлекают толпы посетителей.

8 Они гудят по ночам Жирафы - тихие создания. Настолько тихие, что ученые заподозрили неладное. Ведь они передвигаются в социально структурированных стадах. Это наводило на мысль о каком-то общении, помимо случайных пинков и фырканья. В 2015 году отгадка появилась из трех европейских зоопарков. Одна из теорий заключалась в том, что жирафы общаются на частотах, которые не улавливает человеческое ухо. Чтобы это проверить, рядом с вольерами жирафов исследователи оставили записывающие устройства. Спустя 1000 часов исследователи обнаружили, что жирафы действительно издают звуки - они гудят. Звук напоминал нечто среднее между жужжанием пчелиного роя и монашеским пением. Гудение происходило на очень низкой частоте, но все же попадало в диапазон человеческого слуха. Несмотря на это, сотрудники зоопарка смогли впервые услышать его только тогда, когда прослушали запись. Точное назначение этого звука остается загадкой. Поскольку это происходит исключительно ночью, то, возможно, звук позволяет жирафам оставаться на связи в темноте. Также звук может быть пассивным, издаваемым во сне, таким как храп или реакция на сновидение.

9 Белые кенийские жирафы В 2017 году один житель деревни в округе Гарисса (Garissa) в Кении увидел двух белых жирафов. Он рассказал об этом экологам, и вскоре пару удалось выследить. Жирафы обитали в лучшем месте для таких редких существ - в заповеднике Ишакбини Хирола (Ishaqbini Hirola). Данный вид идентифицировали как находящегося под угрозой исчезновения сетчатого жирафа. Эти два животных представляли собой семью – мать и ее малыша. Когда самка заметила людей, она спрятала своего малыша в кустах и встала между ним и людьми. С помощью камеры удалось не только запечатлеть красоту белых жирафов, но и получить первое изображение двух животных с лейкизмом. Это генетическое отклонение препятствует нормальному образованию пигмента внутри клеток эпителия. Оно отличается от альбинизма тем, что внутри тканей все еще может продуцироваться темный пигмент, поэтому у матери и малыша были темные глаза и легкая окраска в некоторых местах на теле.