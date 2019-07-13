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Необычное природное явление озера Натрон

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Необычное природное явление озера Натрон
18:18 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: udivitelnoe.temaretik.com

Новости экологии: Небольшое озеро глубиной менее трех метров, расположенное на севере Танзании недалеко от границы с Кенией, получило свое название от минерала натрона.

  • 1

    В зависимости от сезона поверхность Натрона может быть покрыта коркой минеральных солей, принесенных вместе с вулканическим пеплом из Восточно-Африканской рифтовой долины, известной также как Великая рифтовая долина.

    Глядя на это фото, сложно поверить, что временами это озеро выглядит вполне обычно.

  • 2

    Но когда испарение воды приводит к значительному повышению щелочности Натрона, активизируются некоторые виды бактерий, жизнедеятельность которых окрашивает озеро в кроваво-красный цвет.

  • 3

    В озере живут лишь несколько видов животных, среди которых уникальный вид рыб под названием "щелочная тилапия". Кроме того, здесь обитают редкие малые фламинго, для которых это одно из немногих мест размножения.

  • 4

    Воды озера надежно защищают фламинго от хищников во время брачного периода, поэтому миллионы этих птиц прилетают сюда гнездиться, однако это всё же достаточно опасное мероприятие - фламинго строят свои гнезда на островках соли, которые окружают смертельные воды озера.

  • 5

    Щелочность озера колеблется в пределах 9–10,5 pH, а температура воды достигает 60 °C, поэтому животные (в основном птицы), попадая в озеро, немедленно погибают, а их останки покрываются минеральными веществами и затвердевают, превращаясь в каменные изваяния.

  • 6

    Впервые уникальную "способность" Натрона убивать животных и превращать их в статуи обнаружил фотограф Ник Брандт во время своего очередного путешествия по Африке.

  • 7

    Он сделал репортаж, расположив останки так, будто эти птицы и летучие мыши живы, что сделало его кадры похожими на сцены из фильма ужасов.

  • 8

    "Я не мог не сфотографировать их", - говорит он.

Странные растения, которые как будто попали к нам из другой Вселенной

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Озеро, Натрон, Ник Брандт.
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