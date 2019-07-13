Необычное природное явление озера Натрон

1

В зависимости от сезона поверхность Натрона может быть покрыта коркой минеральных солей, принесенных вместе с вулканическим пеплом из Восточно-Африканской рифтовой долины, известной также как Великая рифтовая долина.

Глядя на это фото, сложно поверить, что временами это озеро выглядит вполне обычно.