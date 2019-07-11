Странные растения, как будто попали к нам из другой Вселенной

1 Раффлезия Арнольда из Индонезии Цветы Раффлезии Арнольда (Rafflesia arnoldii) считаются одними из самых крупных на земле: их диаметр достигает метра, а весить такой цветок может вплоть до 8 килограмм. Лепестки такого цветка почти бархатные, кроваво-красного цвета. Что интересно, у этого цветка почти нет видимых листьев или стебля - просто в какой-то момент посреди джунглей вырастает цветок прямо на земле. Однако раффлезия довольно требовательная к климату, и не каждые джунгли ей подходят: на сегодняшний день этот цветок считается довольно редким и встретить его можно только на Борнео в Малайзии и на острове Суматра в Индонезии. Цветы могли бы быть частым гостем в парниках ботанических садов, если бы не их запах - раффлезия источает сильную вонь разлагающейся плоти, именно такой запах привлекает насекомых, которые опыляют этот цветок.

2 Аморфофаллус титанический из Индонезии На Суматре можно встретить еще один огромный цветок - (Amorphophallus titanum). Этот цветок выглядит, как огромный початок, обернутый фиолетовым листовидным придатком, как покрывалом. Такой початок может возвышаться на три метра и распространять вокруг себя запах, похожий на вонь тухлых яиц и тухлой рыбы. Впрочем, и сам початок выглядит малоаппетитно - многие сравнивают его с куском разлагающегося мяса. Цветет такой цветок раз в 5-10 лет и его цветение продолжается всего два дня.

3 Аморфофаллус пионолистный из Китая Аморфофаллус пионолистный (Amorphophallus paeoniifolius), или Слоновий ямс, распространен гораздо больше, чем предыдущие цветы. Его огромные цветы можно встретить в тропиках от Индии до Папуа Новой Гвинеи, от Китая до Австралии. Цветы этого вида аморфофаллуса также источает неприятный запах, чтобы привлечь жуков и муж. Он цветет один раз в год в начале сезона дождей, и к октябрь уже появляются плоды. Этот цветок, несмотря на его неприятный запах, культивируется - культурные формы, в отличие от дикорастущих, не ядовитые, и их клубни используют наподобие картофеля или на муку. В Китае также используют это растения в народной медицине.

4 Гиднеллум Пека - Европа и Северная Америка Гиднеллум Пека (Hydnellum peckii) - это не растение, а гриб, однако его весьма специфический внешний вид настолько характерен, что о нем просто нельзя не упомянуть. Гиднеллум похож на небольшой белый гриб, обрызганный кровью. Собственно, именно из-за этого его в народе и называют "кровоточащим грибом". Чем старше этот гриб, тем он становится темнее и тем труднее его увидеть в лесу. Интересно то, что гриб теоретически съедобен, но есть его все равно не стоит - он имеет очень сильный горький вкус.

5 Кирказон крупноцветковый с Карибских островов Кирказон крупноцветковый (aristolochia grandiflora) больше известен как "цветок пеликана", так как его цветы и правда чем-то напоминают очертания этой птицы. Кирказон растет в тропических лесах и имеет очень яркие красивые цветы с довольно мерзким запахом гниющего мяса. Более того, все растение ядовито, хотя известно, что индейцы использовали его как противоядие при укусах змей.

6 Гиднора африканская Гиднора африканская (Hydnora africana) - растение-паразит. Это довольно необычное растение в том плане, что у него нет четкого "графика" цветения - цветки появляются только тогда, когда растение наберет в себя достаточное количество влаги. Однако учитывая, что растет гиднора в пустынях, то цветения приходится ждать довольно долго. Цветы гидноры похожи на раскрытую пасть и также, как и другие цветы в нашем списке, имеют неприятный запах тухлого мяса. Если рядом с гиднорой растет любое другое растение, гиднора присасывается к нему своими корнями и высасывает из него все питательные вещества. Интересно, что это растение местные жители часто используют в народной медицине как средство от диареи, дизентерии и акне.

7 Стапелия крупноцветковая из Южной Африки В отличие от остальных растений в нашем списке, стапелию (Stapelia grandiflora) легко найти и у нас - этот суккулент часто используется как комнатное растение. Цветы у стапелии похожи на звезды, и у крупноцветкового вида они достигают 30 см в диаметре. Запах цветов стапелии также оставляет желать лучшего - некоторые сравнивают его с поношенными носками или прогнивших фруктов.

8 Литопс из Африки Литопсы также можно встретить в наших цветочных магазинах, эти суккуленты иногда также называют "живыми камнями". Они и правда очень похожи на мелкую гальку - такая маскировка позволяет этим растениям не быть съеденными животными, так как ни колючек, ни ядовитых составляющих они не имеют.

9 Дракункулюс из Европы Дракункулюс (Dracunculus vulgaris), или эстрагон - это многолетнее растение, распространенное в Южной Европе. Ярко-бордовые цветы имеют большой мягки шип, который источает отвратительный запах. Из-за пугающего внешнего вида этот цветок прозвали "лилия вуду" и "драконовая лилия".

10 Банан из тропиков В отличие от плодов банана, которые можно увидеть в любом магазине, цветы банана видел далеко не каждый. Это огромные пурпурные цветы, похожие на нераскрывшийся бутон. Цветы, так же как и плоды, съедобны, и их иногда используют в пищу в юго-восточной Азии.