В Украине на одного человека приходится более 10 тонн мусора

Новости экологии: Украина попала в десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя.

Украина оказалась среди 10 стран с наибольшим объемом мусора на жителя по версии агентства 24/7 Wall Street.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на USA Today.

Чтобы определить крупнейших производителей отходов, агентство рассчитало произведенные каждой страной специальные отходы и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, используя данные глобальной базы данных Всемирного банка, которую обновляли в сентябре 2018 года.

Больше всего мусора на одного жителя приходится в Канаде — около 36 тонн. За 2017 страна произвела 1,3 миллиарда тонн мусора, большинство из которого — промышленные отходы от переработки нефти, химического производства и обработки металла.

На втором месте Болгария — 26,7 тонны на человека, а замыкают тройку стран-лидеров США — 26 тонн на человека.

Остальные топ-10 стран с наибольшим количеством мусора выглядит так:

Эстония — 23,5 тонны мусора на человека;

Финляндия — 16,6 тонны на человека;

Армения — 16,3 тонны на человека;

Швеция — 16,2 тонны на человека;

Люксембург — 11,8 тонн на человека;

Украина — 10,6 тонны на человека;

Сербия — 8,9 тонны на человека.

В Украине за 2017 произвели более 474 миллионов тонн мусора, из них 448 тонн — опасные отходы. По данным исследования, это всего среди 105 стран, которые предоставляют данные об опасных отходах. В то же время в 2017 году в Украине переработали 3,2% мусора, а в Канаде — 20,6%.

По данным Всемирного банка, уровень выработки отходов только растет. Так, из-за роста численности населения и увеличения городских территорий ожидается рост объемов производства мусора в мире — по некоторым оценкам, на 70% между 2016 и 2050 годами.

От 30% до 35% общего количества образованных отходов в большинстве развитых стран связаны с деятельностью строительного сектора: строительством, реконструкцией и процессами сноса, согласно официальным статистическим данным ЕС.