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В штате Джорджия отдыхающие спасли 18 черных дельфинов

В штате Джорджия отдыхающие спасли 18 черных дельфинов
08:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии: В американском штате Джорджия около 20 черных дельфинов - гринд - выбросились на пляж.

Тела двух погибших особей обнаружили позже.

Благодаря усилиям отдыхающих, удалось спасти 18 животных, сообщает lb.ua со ссылкой на CNN.

По информации местных властей, на помощь гриндам пришли десятки людей, отдыхающих на пляже: они пытались перенести животных обратно на глубину, чтобы те смогли уплыть. Размеры одного дельфина - не менее 4 метров, их вес - от 800 кг до 3 тонн, поэтому быстро вернуть всех животных в воду было очень сложно.

"Когда мы приехали на пляж, то заметили группу людей в воде. Сначала мы подумали, что дельфины устроили какое-то "шоу", но приблизившись, не могли поверить в происходящее", - написала одна из свидетелей спасения дельфинов Дикси МакКой. 

Причины появления гринд на берегу неясны. Биологи отмечают, что это социальные животные, и они могли последовать на берег за лидером, либо же сопровождали больного или раненного сородича.

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Сообщается, что 18 спасенных гринд успешно вернулись в океан и "продолжили свой путь". Тела двух погибших особей обнаружили позже - один неподалеку от места выброса на берег, другой - в километре от пляжа на частной территории. Тела погибших передали в заповедник для вскрытия и установления возможных причин гибели.

По данным Американского общества китообразных, гринды уступают по размеру только косаткам.

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США, Дельфины, Животные, Штат Джорджия, Спасение дельфинов.
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