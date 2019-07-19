Тунберг в Германии призвала продолжать борьбу за сохранение климата

Новости экологии: Меркель заверила Грету Тунберг, что правительство будет искать решение по климатическим проблемам.

Шведская 16-летняя активистка Грета Тунберг во второй раз побывала в Берлине, где обратилась к немецким школьникам и политикам с призывом продолжать борьбу за сохранение климата.

"Мы (школьники) не можем сделать это сами, мы умоляем вас (взрослых) о помощи", - заявила Тунберг, которая поддержала берлинских участников акции FridaysForFuture.

Она предупредила, что эта борьба будет продолжаться много лет, но пообещала не сдаваться.

Школьники собрались в центре Берлина на очередную пятничную демонстрацию несмотря на каникулы. Однако, было их всего около полутора тысяч. В марте, когда Грета приезжала в немецкую столицу впервые, собралось более 25 тыс. человек.

Ситуацию со школьными пятничными демонстрациями прокомментировала в тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Грета Тунберг и молодые климатические активисты подчеркнули актуальность изменения климата", - сказала канцлер. Она в целом одобряет это движение, а его участников заверила, что правительство будет "с полным напором" работать над поиском новых решений для защиты климата. До 20 сентября, по словам канцлера, должен быть разработан пакет мер по уменьшению выбросов.

Между тем, как сообщает немецкая пресса, в отдельных городах власти считают активность детей несовместимой с невыполнением учебных обязательств: некоторым родителям стали приходить от школ штрафы за прогулы - по 88,5 евро. Впрочем, после горячей критики, штрафы были отменены.