Дельфины не такие уж и милые: факты, которые вас шокируют

1 Дельфины убивают друг друга Доктор Бен Уилсон из Университета Абердина и доктор Гарри Росс из Шотландского сельскохозяйственного колледжа, с 1991 по 1993 год изучали трупы дельфинов у северо-восточного побережья Шотландии. Беспристрастный научный отчет исследователей гласил, что часть умерших дельфинов имеют на телах явные следы укусов и глубокие царапины. Изучив эти следы, ученые пришли к выводу, что их могли оставить только зубы сородичей мертвых животных. Они опровергли теорию, которая позволяла списывать почти все смерти дельфинов на повреждения гребными винтами или травмы, полученные от рыболовецких сетей и тралов. Из 105 изученных трупов животных 42 имели серьезные повреждения, нанесенные другими дельфинами.

2 Дельфины нападают на людей Можно уверенно говорить, что дельфины не представляют для человека смертельную опасность лишь в силу своих размеров и рациона питания. Крупные касатки, принадлежащие к семейству дельфиновых, не прочь полакомиться человечиной, если рядом нет другой пищи. Дельфин может нанести человеку травму и достаточно серьезную. Известно несколько случаев, когда эти животные кусали людей во время кормления. Вероятнее всего, они просто путали протянутую руку с живой рыбой, но это лишь предположение. Самый известный случай произошел в парке развлечений SeaWorld, во Флориде, США. Там дельфин укусил за руку кормившую его девочку, причинив неопасную, но болезненную травму. Восьмилетняя Джилиан Томас кормила дельфина рыбой из бумажного пакета, стоя возле родителей. В один момент ребенок резко поднял руку и дельфин впился зубами ей в предплечье. Можно сказать, что все обошлось, так как в 1994 году в одном из азиатских дельфинариев животное по имени Тяо напало на человека и причинило ему травмы, позже ставшие причиной смерти. В море дельфины также могут напасть на человека. Для охотящейся за косяком рыбы стаи человек в гидрокостюме выглядит как конкурент и дельфины могут начать отталкивать его от добычи, причем очень грубо. Стоит ли говорить о том, что для пловца такое нападение очень опасно.

3 Дельфины не спасают людей С давних времен по миру ходят истории о том, как дельфины спасают тонущих людей и отбивают от акул. Да, специально обученные животные могут помогать людям, но от диких дельфинов спасения лучше не ждать. Они могут подплывать к тонущим из любопытства и даже давать себя хватать руками, но это не будет спасением. Дельфинами движут инстинкты и, убедившись, что человек несъедобен, они его покидают. В случае когда человек тонет, эти морские обитатели даже могут ускорить гибель, играя с выбившимся из сил человеком. Что касается защиты от акул, то хищные рыбы и дельфины не ладят, поэтому стая дельфинов, кружащая вокруг пловца, отпугивает кровожадных морских убийц. Но это нельзя назвать осознанной помощью.

4 Дельфины проявляют сексуальную агрессию Дельфины - это одни из немногих животных, среди которых можно встретить гомосексуальные и бисексуальные отношения. Эти обитатели морей и океанов достаточно сексуально активны и могут проявлять интерес не только к себе подобным, но и к другим животным, предметам и даже людям. Дельфин не сможет изнасиловать человека, но случайно утопить его, в ходе сексуальной игры - запросто. Ученые отмечали, что в стаях принято насиловать самок, причем иногда в процессе принимают участие 2-3 самца. Они окружают жертву и гонят ее до тех пор, пока она не выбьется из сил. Иногда принуждение к сексу длится несколько дней или даже недель. Известная исследовательница морских млекопитающих Джорджия Кранмор писала, что дельфины могут попытаться заняться сексом с чем угодно, даже с дренажной трубой бассейна.

5 Дельфины убивают своих детенышей Как это не ужасно звучит, но дельфины нередко убивают своих малышей. В конце 90-х годов на пляжах Вирджинии были найдены несколько трупов новорожденных животных, которые погибли от укусов взрослых особей. Отмечали агрессию к детенышам исследователи и при наблюдении за стаями животных в открытом море. Убийствам такого типа можно найти лишь одно объяснение - после рождения потомства самка теряет интерес к сексуальным играм и полностью сосредотачивается на заботе о детеныше. Если тот погибает, то она снова становится активной и этим, к сожалению, иногда пользуются самцы.

6 Дельфины не умеют улыбаться Морда большинства видов дельфинов устроена так, что нижняя челюсть выступает вперед. Из-за этого кажется, что животное все время доброжелательно улыбается. Это не так - дельфины хоть и могут радоваться и грустить, человеческой мимикой не владеют. Нападающий на человека дельфин будет также мило улыбаться как и тот, что развлекает посетителей в дельфинарии.